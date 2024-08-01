Вступил в силу «зеленый» ГОСТ на частные дома

В процессе разработки ГОСТ Р был протестирован застройщиками малоэтажных жилых комплексов и производителей домокомплектов в разных регионах страны, а также соавтором — Национальным агентством малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС). Обратная связь рынка свидетельствует, что выполнение критериев для базового уровня не приводит к существенному удорожанию проекта и в то же время позволяет снизить расходы по счетам за жилищно-коммунальные услуги, отмечают в ДОМ.РФ. Такой эффект достигается за счёт снижения потребления энергоресурсов на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, а также мероприятий по сокращению использования воды и предотвращению протечек. Всего же стандарт включает 45 критериев, объединённых в восемь категорий, за соответствие которым индивидуальный дом может получить до 90 баллов.