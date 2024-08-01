Вступил в силу «зеленый» ГОСТ на частные дома

С 1 августа вступает в силу национальный стандарт «зелёного» индивидуального жилищного строительства (ГОСТ Р для ИЖС). Если дом будет ему соответствовать, это будет свидетельствовать о качестве здания, а плата за коммунальные услуги в таком жилье, как ожидается, будет ниже обычной.
Добровольный ГОСТ Р обеспечит поступательное развитие сегмента качественного и энергоэффективного ИЖС, отмечают в ДОМ.РФ, который разрабатывал стандарт. «Зелёный» ГОСТ Р для ИЖС станет ориентиром для компаний, которые хотят повысить конкурентность своих проектов и использовать при их реализации современные и технологичные решения, поясняют в госкомпании. Вместе с тем для людей стандарт задаёт измеримые параметры оценки качества домов, которых в индивидуальном жилищном строительстве до сих пор не существовало.
В процессе разработки ГОСТ Р был протестирован застройщиками малоэтажных жилых комплексов и производителей домокомплектов в разных регионах страны, а также соавтором — Национальным агентством малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС). Обратная связь рынка свидетельствует, что выполнение критериев для базового уровня не приводит к существенному удорожанию проекта и в то же время позволяет снизить расходы по счетам за жилищно-коммунальные услуги, отмечают в ДОМ.РФ. Такой эффект достигается за счёт снижения потребления энергоресурсов на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, а также мероприятий по сокращению использования воды и предотвращению протечек. Всего же стандарт включает 45 критериев, объединённых в восемь категорий, за соответствие которым индивидуальный дом может получить до 90 баллов.
«Стандарт называется “зелёным”, и большой акцент в нём действительно сделан на энергетической эффективности частных домов как наиболее комплексном показателе. Вместе с тем новый ГОСТ Р — не только про экологию, а шире — про качество и комфорт индивидуального жилищного строительства. Он учитывает лучший мировой опыт, ключевые тенденции развития ИЖС и суммирует передовые практики в этой области. Например, важными критериями являются применение механизма эскроу, современных инженерных решений, доступность транспортной и социальной инфраструктуры. Важно, что ГОСТ Р — это не просто “документ на полке”: по стандарту уже спроектированы и введены в эксплуатацию первые дома», — прокомментировала директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Марина Слуцкая.
После вступления стандарта в силу ДОМ.РФ сосредоточится на внедрении системы индикации «зелёных» индивидуальных домов и малоэтажных жилых комплексов (МЖК). В Единой информационной системе жилищного строительства (портал наш.дом.рф, оператор — ДОМ.РФ) уже сегодня можно отслеживать данные об энергоэффективности многоквартирных домов — доля таких зданий с классом А, A+ и A++ составляет более 30%. Кроме того, в скором времени на портале строим.дом.рф появится специальное обозначение для проектов индивидуальных домов, соответствующих базовым критериям ГОСТ Р. Ожидается, что такое решение будет реализовано на практике до конца III квартала 2024 года.
Для подтверждения соответствия «зелёному» стандарту индивидуального дома должны учитываться базовые критерии: применение энергоэффективных объёмно-планировочных решений, ответственное строительство, комфортные условия для жизни в доме, улучшенное потребление энергетических ресурсов и контролируемое потребление тепловой энергии, акустический комфорт. Таким объектам будет присваиваться рейтинговая оценка «Бронза». Для получения более высокого рейтинга, проект должен соответствовать дополнительным параметрам и получить дополнительные баллы: 54 — для «Серебра», 63 — для «Золота».