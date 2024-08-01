День памяти Серафима Саровского: какие мифы сложились вокруг жизни святого

Вокруг преподобного Серафима Саровского, чей день памяти мы отмечаем 1 августа, с годами сложилось множество мифов. С одной стороны — это показатель народной любви. С другой — результат того, что духовный подвиг святого не внешний, а внутренний. Поэтому рассказывать о нем трудно. Ну как, скажите на милость, повествовать о непрерывной многолетней молитве? То ли дело история с медведем или чудо падения будущего святого с колокольни. А если к этому добавить тот факт, что батюшка Серафим был человеком не просто величайшей скромности, но и смирения, то выяснится, что реально о святом известно крайне мало. Даже точная дата рождения была установлена совсем недавно. Историк Валентин Степашкин доказал, что Прохор Мошнин, будущий святой, родился не в 1759 году, а в 1754-м. Десятилетия розысков по архивам позволили ученому воссоздать подлинную биографию преподобного, не нуждающегося ни в каких приукрашиваниях. А сенсационные документы о жизни Серафима Саровского читаются поинтереснее детективов.
1 Самый громкий миф, низвергнутый Степашкиным, — умилительная история про медведя. В рукописном отделе Российской государственной библиотеки исследователь откопал документы про то, как она была выдумана.
«В книге “Сказания о жизни и подвиге старца Серафима” помещен рассказ старицы Дивеевской обители Матроны Плещеевой о том, якобы она, бывши у отца Серафима, видела, как он кормил медведя и как по благословению старца и она кормила того медведя. Но сей рассказ вымышлен иеромонахом Иоасафом, как объявила сама Плещеева перед смертью. Долго страдая от водяной болезни, она привела себе на память забытый ею грех и в сознании, что Господь не посылает ей смерть, ожидая ее раскаяния во лжи, призывает к себе начальницу Екатерину Васильевну Ладыженскую и монастырского духовника, священника Василия Садовского и при них объявляет, что она научена Иоасафом и согласилась принять на себя в случае посещения обители членами царской фамилии рассказать, как якобы видела, что батюшка отец Серафим кормил медведя и как сама она кормила, чего вовсе не видала… Сделав это признание, Матрона вскоре скончалась…».
А вот реальное событие, его описание найдено в письме игумена Саровской пустыни Исайи (Путилова) иеромонаху Авелю (Ванюкову): «У Старца Серафима в пустыни подле кельи был пчельник и несколько пеньков пчел. Обыкновенно осенью медведи ходят у нас по лесу, вот пришел было один к пчельнику, у Старца хотел, верно, пообедать, и начал ломать забор. Старец ощутил гостя, постучал по забору, кинув вокруг хлеба, медведь-то и ушел».
Стоит заметить: современники батюшки Серафима без одобрения относились к мифотворчеству. Вот как отозвался о «Сказании о жизни и подвигах старца Серафима», в котором впервые появился миф о медведе, настоятель монастыря отец Исаия II: «Новаго творения Ивана Тихонова (Толстошеева) о чудесах Серафима я не видал еще, да и не нахожу нужным видеть, потому что жизнь праведнаго старца мне известна более, нежели Тихонову Ивану. Дивиться надобно, как публика слепо верит новому Магомету. Описываемыя чудеса по произволу Ивана мало заслуживают имоверности, или, точнее сказать, совсем не согласны с истиною, которая нам известна».
Армяк батюшки Серафима, который он носил зимой как верхнюю одежду. Фото: serafim-tambov.ru
2 Еще одна трогательная история, имеющая в основе реальный факт, правда, со временем гиперболизированный: случай падения святого в детстве с колокольни. Как известно, Прохор родился в семье курского купца Сидора Ивановича Мошнина. Купец Мошнин изготавливал и продавал глиняную посуду. Будучи человеком набожным, он взялся руководить возведением большого каменного собора на месте сгоревшей деревянной церкви Сергия Радонежского.
К несчастью, Сидор Иванович рано умер, и все дела легли на плечи его вдовы Агафьи Фотиевны, женщины незаурядной. Она воспитывала детей, следила за семейным производством и надомной лавкой, руководила строительством. Ребенка Агафье Фотиевне приходилось часто брать с собой. Как сообщают первые сказания о святом, «во время строения сего храма однажды Агафия пошла на церковное здание, взявши с собою и сына своего, которому было тогда около семи лет, и как взошла на здание, то он, отлучась от нея, по детской неосторожности, упал с высоты здания на землю».
Первые публикации биографии старца так и пишут: «упал с высоты здания». Упал и остался жив — явный Божий Промысл и покров Пресвятой Богородицы в спасении юного Прохора.
Но чем больше лет проходило с момента кончины святого, тем сильнее увеличивалась высота, с которой авторы повелевают падать безвинному отроку. Сергиево-Казанский собор и по сей день украшает Курск, его колокольня повыше окрестных многоэтажек, однако до сих пор тиражируется миф о том, что падение произошло именно с колокольни. Как доказал Валентин Степашкин, в 1761 году, когда и произошел инцидент, колокольня еще не была возведена, но ведь и невредимое падение «с высоты здания» — все равно чудо.
На лето батюшка Серафим сам плел себе лапти и только в лютый холод надевал вот эти ботинки. Фото: serafim-tambov.ru
3 Проблема с изложением жизни святых в том, что рассказывать не о внешних событиях жизни, а о внутреннем подвиге молитвы крайне трудно. Если внешних перипетий нет, то вроде и говорить не о чем. А уж все повествование о батюшке Серафиме можно начинать с частицы «не». Он не имел никакого отношения к политическим событиям, не благословлял на битвы, как, например, преподобный Сергий Радонежский. Не был основателем монастырей. Не возводил новые храмы, не наставлял членов императорской фамилии, видных писателей и философов. Вся жизнь святого укладывается в краткую цитату. «Преподобный Серафим потерял все вольной волей; он отказался от родного дома, отказался от сродства и племени, отказался от родных краев, ушел ни с чем, кроме Бога и молитвы, в монастырь. И там он себя отдал послушанию; внимательно, смиренно он принимал от Бога все, что Господь ему пошлет, и от людей — все, что они захотят возложить на его плечи. Он сломил свое своеволие, он отдал себя через людей до конца воле Божией; и ушел он в лес, в дальнюю пустыню, для того чтобы ничего его не отделяло от Бога, но также для того, чтобы ничто не служило ему искусственной подпоркой, чтобы только благодать укрепляла его немощь, только верность Богу служила ему опорой… И 47 лет прожил он в различных подвигах отшельничества, молчальничества, затвора» (митрополит Антоний Сурожский). И как прикажете описывать эти 47 лет молитвы?
Возможно, именно эта сложность и породила историю о 1000-дневном молитвенном стоянии святого на камне. Как сообщает настоятель Исайя (Путилов) в своем письме иеромонаху Авелю (Ванюкову), «отец Серафим, когда только начал пустынную отшельническую жизнь в отдаленной от монастыря келье, то имел правило молитвенное чрезвычайно продолжительное (по его словам одному близкому тогда монаху Авелю: стоял неподвижно по 17 часов). И в таком положении подвизался более трех лет неизменно, с 1804 по 1808 год. А когда от напряжения ноги его отекли, сделались в ранах, то он такое правило уменьшил. Вот впоследствии и повторял старец в своей беседе: “Было время, Серафим стоял в своем правиле более тысячи ночей, как камень, неподвижно” (7 декабря 1849 года). Но было ли это именно 1000-дневное стояние? Очевидно, что круглая цифра сама по себе здесь неважна.
Степашкин приводит документ о награждении батюшки Серафима в 1818 году наперсным крестом в честь победы над французами в Отечественной войне 1812 года. Награда, скорее всего, за молитвенный подвиг святого.
Да, подвиг этот проходил тайно, но ему есть свидетельство: «духовные плоды». В чем они заключаются? С 1824 года Серафима Саровского называют уже святым старцем, число желающих попасть к нему растет. Толпы стремящихся получить благословение старца так велики, что перекрывают монастырскую площадь. До самой кончины в январе 1833 года батюшка принимает людей, исцеляет, вразумляет, дает опору в жизни, встречая каждого словами евангельской любви: «Здравствуй, радость моя!».
Святому молятся в невзгодах, испрашивая благополучия детям и в семье, желая исцеления от болезней, избавления от бедности.