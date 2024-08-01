День памяти Серафима Саровского: какие мифы сложились вокруг жизни святого

3 Проблема с изложением жизни святых в том, что рассказывать не о внешних событиях жизни, а о внутреннем подвиге молитвы крайне трудно. Если внешних перипетий нет, то вроде и говорить не о чем. А уж все повествование о батюшке Серафиме можно начинать с частицы «не». Он не имел никакого отношения к политическим событиям, не благословлял на битвы, как, например, преподобный Сергий Радонежский. Не был основателем монастырей. Не возводил новые храмы, не наставлял членов императорской фамилии, видных писателей и философов. Вся жизнь святого укладывается в краткую цитату. «Преподобный Серафим потерял все вольной волей; он отказался от родного дома, отказался от сродства и племени, отказался от родных краев, ушел ни с чем, кроме Бога и молитвы, в монастырь. И там он себя отдал послушанию; внимательно, смиренно он принимал от Бога все, что Господь ему пошлет, и от людей — все, что они захотят возложить на его плечи. Он сломил свое своеволие, он отдал себя через людей до конца воле Божией; и ушел он в лес, в дальнюю пустыню, для того чтобы ничего его не отделяло от Бога, но также для того, чтобы ничто не служило ему искусственной подпоркой, чтобы только благодать укрепляла его немощь, только верность Богу служила ему опорой… И 47 лет прожил он в различных подвигах отшельничества, молчальничества, затвора» (митрополит Антоний Сурожский). И как прикажете описывать эти 47 лет молитвы?