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Жарко и без осадков: прогноз погоды в Крыму на четверг

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. В ближайшие сутки погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления, без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

Сейчас в Ричмонде: +26° 0 м/с 89% 757 мм рт. ст. +26°
Источник: РИА "Новости"

«Ветер западный ночью 5−10 м/с. днем 7−12 м/с. Температура воздуха в четверг ночью составит +13…+18 градусов, на побережье до +22 градусов; днем +27…+32 градуса, в горах +21…+26 градусов», — говорится в сообщении.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5−10 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов; днем +26…+28 градусов.

В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +27…+29 градусов.

В Ялте и Алуште в эти сутки переменная облачность. Ночная температура воздуха +20…+22 градуса тепла, днем от +28 до +30 градусов.

В Судаке и Феодосии также переменная облачность. Ночью температура воздуха от + 21 до +23 градусов, днем столбик термометра поднимется до +29…+32.

В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью воздух остынет до +19…+21 градусов, а днем прогреется до +29…+31.