Простые уравнения: «Пикник» и Deep Purple изучают математику

В разгар лета новыми альбомами порадовали публику и российские, и зарубежные ветераны рока — причем в обоих случаях дали свои трудам названия с арифметическим уклоном, сконцентрировав внимание на самом маленьком простом числе. «Единица — вздор, единица — ноль», — утверждал некогда пролетарский поэт, но Deep Purple и «Пикник» явно спорят с этим тезисом (впрочем, коллективно). «Известия» о самых интересных музыкальных релизах июля, которые вы почему-то могли забыть послушать.
За четыре с лишним десятилетия на сцене Эдмунд Шклярский выработал свой неповторимый стиль, сочетающий элементы рока, психоделии и театральности. На новом альбоме «Пикник» продолжает эксперименты со звучанием, переходя от агрессивного почти «харда» заглавной композиции до стадионного хита «Ничего, ничего не бойся» и изысканного арт-рока «Турандот» (с непринужденной цитатой из King Crimson для понимающих). В некоторых треках заметно влияние восточной музыки, что добавляет альбому экзотическую нотку. В целом же «Пикник» остается едва ли не лучшими инструменталистами в современном российском роке — а уж неподражаемый вокал и вовсе, как и прежде, выше любых сравнений.
Слушайте Один на один — Пикник на Яндекс Музыке.
В плане текстов Шклярский не изменяет себе, благо материала для философских размышлений современная жизнь дает достаточно. Впрочем, тревожный символизм этих песен достаточно вневременный, так что необарочная вещица «Пурпурный всем миром правит» или неожиданно «том-уэйтсовский» «Бродяга» сохранят свою актуальность и десятилетия спустя. Парадоксальным образом эта абсолютно эстетская команда оказалась, кажется, самой «долгоиграющей» и самой любимой среди массового слушателя, так, видимо, и не купившегося ни на псевдодворовый «русский рок» радиостандарта, ни на заунывное причитание «русского рэпа».
23-й студийный альбом титанов хард-рока, «динозавров», патриархов — а главное, одной, пожалуй, из самых любимых россиянами от 50 и старше западных групп. Собственно, этим сказано почти всё: для российских (как, впрочем, и для большинства зарубежных) поклонников никакой иной мотивации слушать новую работу «перплов» и не нужно — разве чтобы убедиться, что сменивший два года назад Стива Морса моложавый (каких-то 45, сам коллектив существует на 11 лет дольше) Саймон МакБрайд успешно справляется со своими обязанностями.
Слушайте =1 — Deep Purple на Яндекс Музыке.
Что же, развеем сомнения — справляется куда как здорово; более того, новая пластинка звучит именно как классический DP времен, страшно сказать, великого Блэкмора. Ко всему прочему, отмечающий в следующем году 80-летний юбилей Иэн Гиллан вернулся в голос после откровенно напугавших публику предыдущих двух лонгплеев, где его вокал явно не справлялся с необходимой для песен динамикой. Конечно, о былом диапазоне речи уже не идет — про ля второй октавы, как некогда в Child In Time, можно забыть навсегда, — но мощь связок величественного старца продолжает поражать.
Техно давно уже перешло границы танцпола — изначально минималистичная электронная музыка «для ног», сохранив лаконичность, превратилась в лучших своих образцах в значительные образцы настоящей культуры. Взять, к примеру, это лондонское трио, стоявшее у самых истоков техно-движения в конце 1980-х и продолжившее исследовать возможности синтетического (во всех смыслах) звучания и по сей день.
Слушайте Isolation EP — The Black Dog на Яндекс Музыке.
Этот ЕР из четырех композиций логически продолжает тематику, поднятую музыкантами на предыдущем мини-альбоме Seclusion («Уединение») и лонгплее Other, Like Me («Другой, такой, как я»). «Изоляция» здесь понимается как отчуждение индивидуума от социума, обрыв общественных связей — и поиск путей преодоления этого. Гулкий перестук компьютерных барабанов, «космический» дабовый дилей и минималистические синтезаторные аккорды создают выразительную звуковую иллюстрацию философских изыскания бессменного лидера группы Кена Дауни.
Во времена развитого социализма Польша славилась своим джазом — причем не только в пределах соцлагеря. После 1989 года джаз никуда не делся, но вдруг выяснилось, что в Речи Посполитой существует и богатая «металлическая» сцена, причем вполне успешная и у капризной западной публики, не исключая даже и заокеанскую, — достаточно вспомнить ставших уже легендами Behemoth или Vader. Квартет из Катовице Crystal Viper на общем фоне интересен и тем, что возглавляет его женщина — вокалистка и гитаристка Марта Габриель.
Слушайте The Silver Key — Crystal Viper на Яндекс Музыке.
На своем девятом лонгплее «Хрустальная гадюка», как переводится название группы, явно вернулась в форму. Если предыдущие пара альбомов отличались некоторой неуверенностью звука и стилистической амбивалентностью, то на «Серебряном ключе» пани Марта вновь крепко взяла бразды в свои руки — изощренные гитарные риффы, лаконичные соло и мощная ритм-секция обеспечивают баланс между пауэр- и спид-металом, на которые изначально ориентировался коллектив.
АО «Мелодия» продолжает радовать любителей экзотики и просто ностальгирующих меломанов и выпустила очередную порцию оцифровок больших и маленьких шедевров из своих обширных архивов. Эта запись, пожалуй, из числа последних: шесть джаз-роковых экспериментов, записанных в 1984 году на Алма-Атинской студии грамзаписи ансамблем «Медео» под управлением Владимира Назарова.
Слушайте Ансамбль «Медео» — Медео на Яндекс Музыке.
Первая половина 1980-х стала, пожалуй, золотым веком советского джаз-рока: рок «обычный» был всё еще фактически под запретом, а инструментальные околоджазовые композиции звучали вполне благонамеренно с точки зрения цензуры, да и отвечали представлениям худсоветов о «художественности» — профессиональное исполнение, консерваторская композиция. Мелодически же вполне «народно» — доказать влияние казахского фольклора было в случае с «Медео» не так уж и сложно. Особый интерес представляет использование в этих шести композициях синтезаторов, благодаря которым «Медео» звучит подозрительно похоже на Return To Forever.