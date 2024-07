Простые уравнения: «Пикник» и Deep Purple изучают математику

Этот ЕР из четырех композиций логически продолжает тематику, поднятую музыкантами на предыдущем мини-альбоме Seclusion («Уединение») и лонгплее Other, Like Me («Другой, такой, как я»). «Изоляция» здесь понимается как отчуждение индивидуума от социума, обрыв общественных связей — и поиск путей преодоления этого. Гулкий перестук компьютерных барабанов, «космический» дабовый дилей и минималистические синтезаторные аккорды создают выразительную звуковую иллюстрацию философских изыскания бессменного лидера группы Кена Дауни.