Простые уравнения: «Пикник» и Deep Purple изучают математику

Что же, развеем сомнения — справляется куда как здорово; более того, новая пластинка звучит именно как классический DP времен, страшно сказать, великого Блэкмора. Ко всему прочему, отмечающий в следующем году 80-летний юбилей Иэн Гиллан вернулся в голос после откровенно напугавших публику предыдущих двух лонгплеев, где его вокал явно не справлялся с необходимой для песен динамикой. Конечно, о былом диапазоне речи уже не идет — про ля второй октавы, как некогда в Child In Time, можно забыть навсегда, — но мощь связок величественного старца продолжает поражать.