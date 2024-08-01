«Про Жана Рено мы не знаем, убийца он или добрый дедушка»

К. А.: Первый фильм имел невероятный успех во Франции, причем этого никто не ожидал. Для нас было настоящим сюрпризом, что зрители настолько тепло приняли его. Мы были очень счастливы и вскоре задумались о продолжении. И о том, что бы мы хотели добавить в эту историю. Решили сделать ставку на связь поколений. Когда вы собираете вместе пожилых и молодых людей, происходит волшебство. В конце первого фильма мы заявили это, но там была какая-то одна минута экранного времени, не было понятно, как они будут жить бок о бок, помогать друг другу, учить друг друга. Теперь можно увидеть это общежитие своими глазами. Потом мы решили добавить туда новых персонажей — пожилых людей, бабушек и дедушек. Как отреагируют прежние жильцы, если вдруг в доме престарелых появятся новые люди? Вы их не знаете. И вы больше не чувствуете себя дома, вокруг вас незнакомые люди.