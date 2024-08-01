«Про Жана Рено мы не знаем, убийца он или добрый дедушка»

Суперхит «Отпуск не по-детски» 1 августа выходит в российский прокат. Во Франции это пятый по кассе национальный фильм года, а если брать общий бокс-офис, то комедия занимает 13-е место, между «Вонкой» и «Плохими парнями». «Отпуск», в оригинале — «Дом престарелых 2», продолжение громкого проекта популярнейшего комика Кева Адамса, звезды ТВ и кино, успешного ресторатора и блогера. Накануне российского проката «Отпуска» «Известия» пообщались с Адамсом и режиссером картины Клодом Зиди — младшим, наследником великого французского комедиографа. Они сейчас работают над следующей картиной и говорили с нами практически со съемочной площадки, в перерыве между дублями.
«Когда вы собираете вместе пожилых и молодых людей, происходит волшебство»
— Над чем вы с Клодом Зиди сейчас трудитесь? Это продолжение «Дома престарелых»? Третий фильм?
К. А.: Нет, совсем другой фильм. История о двух французских солдатах. Про высадку в Нормандии. Знаете ведь про нее? Тот самый день Д, когда когда из Лондона прибыли солдаты, чтобы помочь Франции, которая находилась под властью нацистского режима.
— То есть вы снимаете свою версию «Спасая рядового Райана»?
К. А.: Нет, нет, это комедия, вся история подана действительно в комедийном ключе. Пока ничего больше не скажу.
— Ясно. Давайте тогда про «Отпуск не по-детски» говорить. Почему вы решили снять продолжение «Дома престарелых»?
К. А.: Первый фильм имел невероятный успех во Франции, причем этого никто не ожидал. Для нас было настоящим сюрпризом, что зрители настолько тепло приняли его. Мы были очень счастливы и вскоре задумались о продолжении. И о том, что бы мы хотели добавить в эту историю. Решили сделать ставку на связь поколений. Когда вы собираете вместе пожилых и молодых людей, происходит волшебство. В конце первого фильма мы заявили это, но там была какая-то одна минута экранного времени, не было понятно, как они будут жить бок о бок, помогать друг другу, учить друг друга. Теперь можно увидеть это общежитие своими глазами. Потом мы решили добавить туда новых персонажей — пожилых людей, бабушек и дедушек. Как отреагируют прежние жильцы, если вдруг в доме престарелых появятся новые люди? Вы их не знаете. И вы больше не чувствуете себя дома, вокруг вас незнакомые люди.
— Вы соавтор сценариев обоих фильмов, сопродюсер, исполнитель главной роли. Получается, это целиком ваш проект?
К. А.: Да, да, конечно, конечно. Извините, у нас плохая связь, потому что мы снимаем кино в Бургундии для французов — это нереальная глушь. Это действительно мой проект. И я им горжусь. Я выбрал режиссером для второй части Клода. Мы вместе с Элизой Суссан и теннисистом Стэном Вавринкой, сопродюсерами фильма, приняли это решение, когда посмотрели его фильм «Тенор».
— Во втором фильме вы сменили не только режиссера, но и суперзвезду. В первом фильме был Жерар Депардье, теперь это Жан Рено. Как пришло это решение?
К. А.: Мы хотели кого-то большого. Герой Жерара Депардье умер в первом фильме. Нам нужен был кто-то, кто был бы таким же эффектным, как он. Большой актер, которого все знают. И чтобы вы удивились, увидев его в доме престарелых. Вот почему мы подумали о Жане Рено. Было нелегко убедить его, но в итоге получилось здорово. Я был уверен, что это единственный актер, который мог сыграть эту роль. Этого солидного старика, про которого мы не знаем, убийца он или добрый дедушка.
Так что я полетел в Нью-Йорк с соавтором сценария Элоди Эсме. Мы встретились с ним и предложили ему сняться в фильме. Он сказал: «Не знаю, я подумаю». Тогда я сказал ему: мы напишем всё, что вы хотите. Напишем роль только для вас, мы будем пестовать ее для вас. Так мы и поступили. В конце концов он согласился и поехал.
— Ну в фильме у него не так много сцен. Это из-за стоимости этого актера? Сложно позволить себе много съемочных дней?
К. А.: Нет, дело в том, что это фильм ансамблевый. Он не про одного или двух человек, а про группу. В фильме снялись другие артисты, которые здесь, во Франции, тоже суперзвезды, но и их вы видите не всё время. Вы смотрите на ансамбль. Но Жана Рено вы всё равно видите больше, чем Даниэля Прево, больше, чем Мишеля Йонаса или Энрико Масиаса. Но нам нужно было, чтобы он вписался в группу, вот почему вы не видите его часто. Дело не в цене, не волнуйтесь.
— Как Жан Рено вел себя на съемочной площадке? Что вас больше всего удивило?
К. З.: Мне было очень приятно работать с Жаном. Я обожаю его в «Голубой бездне» и «Леоне». И на съемочной площадке он был очень рад работать вместе с другими актерами и с Кевом. Ему нравился его персонаж. Он был, мне кажется, очень счастлив сыграть в нашем фильме и всем дарил любовь. Он был идеален. Как и все на съемочной площадке.
К. А.: Для меня было большой честью сниматься и играть с Жаном Рено. Это настоящая легенда французского кино и, конечно, всего мира. У него такой голос, знаете, такая манера поведения, что вы узнаете его через секунду. Я видел столько фильмов с ним, не только Люка Бессона. Мы по-прежнему дружим. Он участвовал в продвижении фильма во Франции, был очень горд этим фильмом и его месседжем.
«Молодые люди целыми днями сидят в телефоне, а старики не знают, как им пользоваться»
— Я хотел бы спросить вас о месседже, потому что для российского зрителя, я думаю, тема его будет ассоциироваться с пенсионной реформой Эммануэля Макрона во Франции. Она обсуждалась в российских СМИ. Стал ли этот проект для вас политическим?
К. А.: В фильме нет реального политического подтекста, я бы скорее назвал его актуальным. Мы говорим о том, что происходит в наши дни, прямо сейчас. Во Франции есть проблемы с домами престарелых. Некоторые уже в прошлом, некоторые остались. Было несколько больших скандалов с компаниями, которые содержат дома престарелых, всё это было в новостях, и там всё было очень грустно. Так что да, мы хотели поговорить об этом. И о том, что если вы оставляете стариков в одиночестве, это не будет хорошо ни для них, ни для их семьи, ни для кого бы то ни было.
Поэтому мы сделали акцент на том, чтобы собрать вместе стариков и молодых людей. Для нас во Франции очень сложно сделать так, чтобы это происходило. Да, конечно, мы обсуждаем реформу Эммануэля Макрона о повышении пенсионного возраста и всё такое, но это не центр фильма. Это одна из тем, о которой мы пытаемся говорить, но она не единственная.
Связь поколений всё равно важнее. Когда я был ребенком, мы смотрели те же фильмы, читали те же журналы, что и наши бабушки и дедушки. Теперь это в прошлом. Молодые люди целыми днями сидят в телефоне, а старики не знают, как им пользоваться. Понимаете, о чем я? Мы хотели сказать людям: пожалуйста, помните, что когда вы проводите время со старшими, вы многому учитесь. Это — круг жизни.
— Второй фильм был очень успешен во французском прокате и собрал около €12 млн…
К. А.: Да, даже немного больше. Продано 6 млн билетов.
— Собираетесь снимать третий фильм?
К. А.: Это не планируется. Мы сейчас работаем над сериалом для TF1, канал номер один во Франции. Пишем сейчас сериал под тем же брендом, с теми же актерами, которых вы можете увидеть в полнометражном фильме.
— И когда этот сериал будет готов?
К. А.: Мы пишем сценарий прямо сейчас. Думаю, будем снимать его в следующем году. Значит, шоу выйдет в эфир, может быть, в начале 2026 года или в конце следующего года, я не знаю.
— Жан Рено вернется в телешоу?
К. А.: Нет, Жана Рено не будет в сериале, но все остальные — да, будут. Эта история будет развиваться, и актеры будут расти вместе с ней.