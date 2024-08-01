Культурная неделя: выбор «Известий»

Романтическая комедия с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой о том, как любовь может перевернуть всё с ног на голову. Одинокий неудачник Саша, который работает охранником в обменнике, потерял вкус к жизни и морально сдался: семьи нет, мечты не сбылись, реализоваться не вышло. Чтобы «решить проблему», он нанимает киллера для самого себя. Но в самый неподходящий момент влюбляется в стриптизершу и понимает, что жизнь слишком хороша, чтобы вот так умирать. В сюжете легко узнается оригинал — шедевр Аки Каурисмяки «Я нанял киллера». А также классический голливудский фильм «Человек, который ищет своего убийцу» Роберта Сьодмака.