Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино.
«Игры» 18+
Режиссер: Евгений Стычкин. В ролях: Григорий Верник, Мария Карпова, Юрий Стоянов, Игорь Костолевский, Игорь Гордин, Вячеслав Чепурченко, Евгений Стычкин, Алексей Серебряков, Мария Майкова-Слидовкер, Александра Бортич.
Новый проект режиссера Евгения Стычкина. Действие «Игр» разворачивается в конце 1970-х годов, когда весь Советский Союз находился в ожидании решения Международного олимпийского комитета по столице летней Олимпиады-80. Юрий Стоянов в сериале предстанет в роли Леонида Брежнева. В каст также вошли Григорий Верник, Игорь Гордин, Игорь Костолевский, Алексей Серебряков и другие.
С 3 августа на «Кинопоиске».
«Она такая классная» 18+
В ролях: Денис Прытков, Лев Зулькарнаев, Валерий Степанов, Евгений Егоров, Павел Майков, Екатерина Федулова, Татьяна Догилева, Игорь Хрипунов, Олег Рязанцев.
Авантюрное роуд-муви о дружбе. У Лени из Екатеринбурга расстройство аутистического спектра, и в свои 18 он живет под гиперопекой матери. Но однажды в гостях у своего друга Артема он видит ролик с девушкой, в которую моментально влюбляется. Парень требует срочно отправиться в Питер на поиски дамы сердца. Чтобы вжиться в роль человека с РАС, актер Лев Зулькарнаев общался с такими же, как Леня, подростками. Работу оценили эксперты — Лев получил приз фестиваля «Пилот» за лучшую мужскую роль.
С 1 августа в онлайн-кинотеатре KION.
«Тополиный пух» 16+
Режиссеры: Артем Лемперт, Кирилл Клепалов. В ролях: Антон Лапенко, Аглая Тарасова, Виталий Хаев, Антон Васильев, Антон Филипенко, Илья Борисов, Гоша Куценко, Полина Шашуро, Олег Тополянский, Илья Варанкин.
Романтическая комедия с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой о том, как любовь может перевернуть всё с ног на голову. Одинокий неудачник Саша, который работает охранником в обменнике, потерял вкус к жизни и морально сдался: семьи нет, мечты не сбылись, реализоваться не вышло. Чтобы «решить проблему», он нанимает киллера для самого себя. Но в самый неподходящий момент влюбляется в стриптизершу и понимает, что жизнь слишком хороша, чтобы вот так умирать. В сюжете легко узнается оригинал — шедевр Аки Каурисмяки «Я нанял киллера». А также классический голливудский фильм «Человек, который ищет своего убийцу» Роберта Сьодмака.
В прокате с 1 августа.
«Лето, когда я научилась летать» 6+
Режиссер: Радивойе Андрич. В ролях: Клара Хрванович, Ольга Оданович, Снежана Синовчич, Жарко Лаушевич, Лука Байто, Ванда Бобан, Марьяна Мичич, Франо Ласич.
Премьера картины состоялась в 2022 году на Международном фестивале кино для детей и молодежи в Мальме. Сюжет рассказывает о 14-летней Софии, которую отправляют на каникулы к бабушке в небольшой городок. Девочка от поездки не в восторге, пока не находит себе веселую компанию и не получает от одного из мальчиков приглашение на свидание.
В прокате с 1 августа.
«Желтая стрела» 16+
Режиссер: Анна Закусова. В ролях: Павел Левкин, Баин Бовальдинов, Алексей Финаев-Николотов, Иван Лоскутов, Всеволод Кремер, Юлия Стожарова.
Спектакль-исследование режиссера Анны Закусовой поставлен по мотивам аллегорической повести Виктора Пелевина, написанной в 1993 году. Действие в ней происходит в «Желтой стреле» — поезде, несущемся к разрушенному мосту и представляющем для персонажей весь мир. Главный герой пытается найти в нем себя.
7 августа, 19:00, Московский театр на Таганке, Сцена на Факельном.
КняZz 12+
Традиционный концерт-посвящение Михаилу Горшеневу и группе «Король и Шут» впервые пройдет со стадионным размахом. Шоу получило название «Как в старой сказке», которое отсылает к одноименному альбому легендарного коллектива. Для поклонников прозвучат главные хиты команды в сопровождении эффектной сценографии и атмосферного видеоряда.
7 августа, 20:00, «ВТБ Арена».
Выставка «Курс на Победу» 6+
Выставка приурочена к 80-летию окончательного освобождения территории РСФСР от немецких захватчиков. Экспозиция вместила почти 100 экспонатов из фондов музея — раритеты военнослужащих Красной армии и финских войск, фотодокументальные материалы. Среди них, например, миноискатель советских саперов, артиллерийские гильзы, плакаты и рисунки военных художников. Отдельный раздел посвящен войскам противника. Среди уникальных экспонатов — пистолет Browning High-Power, принадлежавший финскому летчику Э. Луукканену.
С 31 июля по 31 декабря, Музей Победы.
Дни культуры Астаны 16+
Программа объединяет ряд культурных мероприятий. 1 августа МТЮЗ Астаны сыграет на сцене московского театра «Школа драматического искусства» музыкальную драму «Гаухартас». На следующий день в Люблинском парке состоится открытие фотовыставки «Астана — любовь моя». Финальным аккордом станет гала-концерт мастеров искусств, который пройдет в Московском международном Доме музыки.
С 31 июля по 2 августа, Москва.
«Москва 2030: фестиваль на Октябре» 0+
«Москва 2030: фестиваль на Октябре» пройдет в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», который познакомит гостей с инновациями и достижениями в различных областях жизни столицы. Культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия пройдут на более чем 30 площадках. В программе, помимо прочего, выступления артистов, в числе которых Элджей, Zoloto и виртуозы джазовой музыки.
С 1 августа по 8 сентября, Москва.
«Новое Радио ДВИЖ» 12+
Новый сезон еженедельного фестиваля «Новое Радио ДВИЖ» пройдет под слоганом «Мощный камбэк». Откроют его выступления NLO, Toni, Ermakov и LYRIQ, а хедлайнером вечера станет Мот. Выступления популярных артистов будут проходить в гастроквартале каждую пятницу до конца лета. Вход бесплатный.
2 августа, 20:00, «Депо. Три вокзала».
Пикник «Афиши» 0+
В первые выходные августа фестиваль музыки и современной культуры отгремит в «Лужниках», где 20 лет назад начал свою историю. В лайнапе — Тося Чайкина, Хаски, Pharaoh, Петр Налич, Антоха MC, Найк Борзов, Коста Лакоста, Feduk и другие артисты. Помимо музыки, в программе выставки спортивные активности, лекторий, маркет, развлечения для детей.
«Одна шестая» 18+
Со 2 по 7 августа в столице Урала состоится III Международный кинофестиваль дебютов евразийского континента «Одна шестая». В конкурсную программу вошло несколько десятков игровых и документальных картин из России, Китая, Франции, Ирана, Норвегии, Германии, Сербии, Монголии, Чехии, Италии, Казахстана, Израиля, Пакистана и Португалии. Фильм открытия — криминальная трагикомедия «Сломя голову», которую покажут 3 августа.
Помимо киносмотров, с 5 по 7 августа пройдут деловая и международная программы, где спикеры обсудят взаимодействие между российскими и зарубежными партнерами в киноиндустрии, обсудят успешные кейсы. Регистрация на мероприятия фестиваля откроется за сутки до начала на официальном сайте.
Со 2 по 7 августа, Екатеринбург.
«10 МЕРИДИАН» 0+
Мультиформатный фестиваль под открытым небом. Сцена будет установлена прямо на воде. В программе детские спектакли, мастер-классы, спортивные активности. Музыкальная ее часть объединила разные жанры и направления: фольклор и рэп, классическую и новейшую музыку, джаз и рок. В числе участников композитор Олег Гудачев, экс-солист группы «Корни» музыкант Павел Артемьев, Алексей Горшенев с проектом «ГОРШЕНЕВ».
Со 2 по 4 августа, оз. Боровое, Архангельская область.