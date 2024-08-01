Маньякам тут не место: в Россию вернулись «уютные детективы»

— На наш взгляд, успеху «уютного детектива» поспособствовала именно его уникальность в нише остросюжетной литературы. Мы привыкли к напряженным триллерам про маньяков и профайлеров, но никак не к трем очаровательным старушкам, которые берутся за расследование, попивая чай с кексиками. Где вы еще такое встретите? Наверное, именно уют и тепло, юмор и легкость, пронизывающие страницы «Убийств и кексиков» Питера Боланда, послужили тому, что поджанр стал трендовым. И это же служит главным преимуществом над традиционным детективом, где главный акцент сделан в основном на само расследование преступления, — подчеркнула Лесняк.