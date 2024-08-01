Маньякам тут не место: в Россию вернулись «уютные детективы»

«Уютный детектив» (cozy crime/mystery) — новый мировой тренд в литературе. В 2024 году и в российские топы ворвался роман «Убийства и кексики. Детективное агентство “Благотворительный магазин” Питера Боланда. Только в сервисе “Литрес” продажи электронной и аудиоверсии книги с момента ее появления в конце мая превысили 11 тыс., сообщили “Известиям” в пресс-службе. В ближайшее время российские магазины и библиотеки книжных сервисов пополнятся новинками этого жанра от отечественных и зарубежных авторов, в том числе выпустят продолжение книги Боланда. “Известия” разбираются в том, что представляют собой “уютные детективы”, почему они так популярны и какие у них перспективы в России.
Маньяки, кровь, убийства, темнота, полицейские ленты и снова кровь. Ничего этого вы не найдете в «уютных детективах». Сozy crime/mystery появились относительно недавно — в конце XX века. Войны в Афганистане и в Ираке, эпидемия СПИДа, авария на Чернобыльской атомной электростанции, Балканский кризис, распад Советского Союза, дефолт и лихие 90-е — иногда казалось, что true crime разворачивался буквально под окнами домов. Уставшие переживать одно мировое потрясение за другим читатели хотели одного — сбежать от всего этого.
Детективные истории — головоломки, которые можно решать вместе с главным героем по мере развития сюжета, с этой задачей вполне справляются. Но и их пришлось подкорректировать. На смену кровавым триллерам, жестокому скандинавскому нуару и детективам о серийных убийцах и профайлерах постепенно начали приходить более спокойные истории, где в основе сюжета лежит загадка и поиск преступника, а не расчлененка. Следователями в подобных книгах в основном выступают дилетанты, преимущественно женщины, частные сыщики или просто наблюдательные пенсионеры. Это отчасти обусловлено и тем, что женщины во многом и составляют целевую аудиторию жанра уютных детективов.
Помните Джессику Флетчер из телесериала «Она написала убийство»? Женщина в возрасте, с хорошей интуицией, пишет детективы, сюжет для которых берет из событий, разворачивающихся в ее родном городке. Это идеальный пример героини «уютного детектива». Мисс Марпл Агаты Кристи тоже в этой лодке, романы о ней можно считать первыми представителями поджанра. Место действия в таких романах — маленькие живописные города, острова, деревни, пансионы или фамильные усадьбы. В расследовании часто фигурируют чаепития с друзьями, прогулки с питомцами, посиделки у камина в раздумьях, неординарные хобби и легкий юмор. То, что терапевт прописал.
— Корнями «уютный детектив» уходит в золотой век жанра, когда творили Артур Конан Дойл, Агата Кристи, Дороти Ли Сэйерс, Гилберт Кит Честертон, Марджери Аллингем и Найо Марш. Это такое feel good — чтение для тренировки логики и интуиции, приятного отдыха от рутины, ведь сейчас как никогда мы нуждаемся в хороших новостях, уменьшении тревожности и обретении чувства безопасности, когда пытливый герой обличает виновного и справедливость торжествует, — пояснила «Известиям» редактор группы компаний «Литрес» Анна Данилина.
Мода на «уютные детективы» вернулась в переломный 2020 год, когда тревога переживающих пандемию пробивала потолок квартир, где запирались на карантин. Тогда же вышел дебютный детектив английского писателя Ричарда Османа «Клуб убийств по четвергам», неожиданно став главным книжным хитом в Великобритании. Сюжет обескураживал. В небольшом английском поселке убит местный строитель с бандитским прошлым. Накануне он лишился заработка: застройщик решил найти более дешевую рабочую силу. И пока полиция, как это обычно бывает в детективах, находится в замешательстве, за дело берутся постояльцы престижного дома престарелых. Их «Клуб убийств по четвергам» собирался, чтобы обсудить нераскрытые преступления, теперь у его участников появилась возможность расследовать свое первое реальное дело.
Роман Османа разошелся миллионным тиражом, продержался в топе бестселлеров Sunday Times 13 недель подряд, а права на него приобрела продюсерская компания Стивена Спилберга. В 2024 году на Netflix состоится премьера одноименного сериала режиссера Криса Коламбуса, главные роли в котором сыграют Хелен Миррен, Пирс Броснан, Бен Кингсли и Дэвид Теннант.
В издательстве АСТ отмечают, что тренд на «уютные детективы» только начинает формироваться. Собеседники «Известий» связывают это с усталостью людей от стрессов, крови на экране и драм — напротив, читателям хочется уюта и тепла, побыть в зоне комфорта. При этом есть потребность в пище для ума и интеллектуальной работе. Читателям нравятся детективы, где расследование ведут нестандартные умные герои, на месте которых можно представить себя: по этой причине основная аудитория уютных детективов, где в роли главных персонажей предстают бравые бабушки и дедушки, — взрослые люди 55+.
В 2024 году топы продаж взорвал роман Питера Боланда «Убийства и кексики. Детективное агентство “Благотворительный магазин”. В России книга вышла во всех форматах 27 мая, и за месяц с релиза аудиоверсия заняла вторую позицию в общем рейтинге продаж сервиса “Литрес”. В категории “Детективы” книга в обоих форматах держится на первом месте с момента выхода и до сих пор. Питер Боланд с дебютным романом стал третьим в списке самых популярных детективных авторов на “Литрес”, уступив лишь Майку Омеру и Анонимусу. Продажи электронной и аудиоверсии романа с момента его появления в библиотеке сервиса превысили 11 тыс.
— Внимательный читатель увидит в новинке параллели с «Убийствами по алфавиту» Агаты Кристи: это и домино, и мотив преступника, и ход расследования, когда под подозрением сначала оказывается невиновный. Боланд использовал рецепт хорошего детектива, проверенного временем, и добавил колоритных героев, которые могут и домашней выпечкой порадовать, и замок взломать, — в свою очередь отметила Анна Данилина.
Рост интереса к новому поджанру довольно быстро смогли оценить и в выпустившем бумажную версию «Убийств и кексиков» издательстве Inspiria. Как сообщила «Известиям» редактор зарубежной женской остросюжетной литературы Inspiria Алина Лесняк, изначальный тираж романа в 8 тыс. экземпляров буквально за месяц превратился сначала в 23 тыс., а потом и в 33 тыс. экземпляров.
Еще одна отличительная черта «уютных детективов» — их серийность. Поэтому в скором времени в России издадут продолжение «Убийств и кексиков», также у Inspiria выйдет книга «Опасная игра бабули. Руководство по раскрытию собственного убийства» Кристен Перрин. Популярностью у российских читателей также пользуются серия Ти Кинси и Кэролайн Данфорд «Вишенка британского детектива», «Летний сон в алых тонах» и «Убийство у синего моря» Кристоффера Хольста, детективы Луизы Пенни и «Кофе со вкусом убийства» Джей Эм Холла. Любители цифровых книг отдают предпочтение романам «Мисс Мортон и убийство на званом вечере» Кэтрин Ллойд, «Последнее дело Холмса» Артуро Перес-Реверте, «Чисто шведское убийство» Андреса де ла Мотта, «Отдел деликатных расследований» Александра МакКолла Смита.
— На наш взгляд, успеху «уютного детектива» поспособствовала именно его уникальность в нише остросюжетной литературы. Мы привыкли к напряженным триллерам про маньяков и профайлеров, но никак не к трем очаровательным старушкам, которые берутся за расследование, попивая чай с кексиками. Где вы еще такое встретите? Наверное, именно уют и тепло, юмор и легкость, пронизывающие страницы «Убийств и кексиков» Питера Боланда, послужили тому, что поджанр стал трендовым. И это же служит главным преимуществом над традиционным детективом, где главный акцент сделан в основном на само расследование преступления, — подчеркнула Лесняк.
У АСТ же в редакции «Жанры» в июне была запущена новая серия «На чай к Агате Кристи». Первая книга серии — «Загадочная подсказка» Виктории Гилберт. В августе выйдет «Дыхание дьявола», и в октябре ожидается роман «Адские колокола». Обе книги за авторством Джилл Джонсон.
В отличии от западного книжного рынка, среди российских писателей «уютный детектив» только начинает набирать обороты и завоевывать популярность. По словам главного редактора издательства «Альпина. Проза» Татьяны Соловьевой, особую нишу на рынке российских «уютных детективов» составляют ретро-детективы.
— Здесь следует отметить, например, серии Юлии Яковлевой о Зайцеве, где действие происходит в Ленинграде 1930-х, или Мурине — тут сеттинг 1812 года. Так, тираж первой книги о Мурине «Бретер» за год составил 8 тыс. экземпляров, а суммарный тираж трилогии подбирается к 20 тыс. В «Альпине. Проза» скоро запускается еще одна серия ретро-детективов, сюжеты которых основаны на классических произведениях Серебряного века. Автор этой серии — Алексей Олейников, а первой книгой в ней станет «Легкое дыхание», — рассказала Татьяна Соловьева «Известиям».
Издатели сходятся в том, что «уютные детективы» — перспективное направление на книжном рынке России. И хотя пока что ярких представителей именно этого направления в нашей стране нет, черты cozy crime, легкая атмосфера, ирония и юмор прослеживаются в романах писательниц Анны Лериной, Наталии Антоновой, Ольги Гаврилиной, Татьяны Устиновой, Елены Михалковой и, конечно же, Дарьи Донцовой. В ближайшее время «уютного детектива» будет становиться больше, уверены собеседники «Известий».