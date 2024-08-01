В России предложили ужесточить наказание за нелегальные авиаперевозки

«На сегодняшний день в РФ работает ряд компаний, предоставляющих в той или иной форме услуги, связанные с кратковременным полетом. К сожалению, с самолетами, выполняющими данные полеты, происходят трагические инциденты. Безусловно, в причинах каждого из них должны разбираться эксперты и сотрудники уполномоченных ведомств. Вместе с тем считаю недопустимой ситуацию, когда такие компании работают без необходимых сертификатов», — говорится в тексте обращения депутата, который предлагает существенно усилить наказание для физических и юрлиц, которые организуют такие полеты.