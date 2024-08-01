В России предложили ужесточить наказание за нелегальные авиаперевозки

«На сегодняшний день в РФ работает ряд компаний, предоставляющих в той или иной форме услуги, связанные с кратковременным полетом. К сожалению, с самолетами, выполняющими данные полеты, происходят трагические инциденты. Безусловно, в причинах каждого из них должны разбираться эксперты и сотрудники уполномоченных ведомств. Вместе с тем считаю недопустимой ситуацию, когда такие компании работают без необходимых сертификатов», — говорится в тексте обращения депутата, который предлагает существенно усилить наказание для физических и юрлиц, которые организуют такие полеты.
Он пояснил «Известиям», что сегодня существует множество компаний, предлагающих услуги кратковременных полетов, таких как экскурсионные полеты, «воздушные свидания» и полеты с элементами высшего пилотажа.
«К сожалению, иногда с этими самолетами происходят трагические инциденты, что вызывает серьезные опасения за безопасность наших граждан», — отметил Нилов.
Он напомнил, что 10 июля в Татарстане самолет Cessna 172 выполнял экскурсионный полет для целой семьи на борту, пилот которого выполнял опасные виражи и «горки» на предельно малой высоте с огибанием рельефа. Во время одного из маневров самолет рухнул и воспламенился, а три человека, в том числе пилот, сгорели заживо.
«Мы не можем закрывать глаза на тот факт, что некоторые компании, предоставляющие подобные услуги, работают без необходимых сертификатов и лицензий. Это создает опасные условия для пассажиров и нарушает установленные законодательные нормы», — пояснил депутат.
По его мнению, предотвратить такие ситуации в будущем можно также с помощью усиления контроля МВД за деятельностью таких компаний.
Ранее, 8 июня, легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку на шоссе в районе Лыткарино в Московской области. На кадрах с места происшествия воздушное судно лежит рядом с проезжей частью. Инцидент обошелся без пострадавших и разрушений.