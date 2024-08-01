Неспортивное поведение

Всего месяц назад на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Игорь Кобзев подписал с компанией «Регион Сибири» соглашение о реализации в Иркутске не только инвестиционного, но и социально значимого крупного проекта — строительства крытого стадиона с полноценным футбольным полем внутри.
Его появление не только позволит областному центру принимать соревнования Российской премьер-лиги, но и станет площадкой для создания Академии детского футбола — объединения детских футбольных школ города на единой тренировочной базе. Однако уже через пару недель в областное правительство и администрацию города непрерывным потоком стали поступать жалобы на будущее строительство и протестные письма. «РГ» узнала у генерального директора компании «Регион Сибири» Светланы Денисовой, почему часть общественности против появления в Иркутске такого стадиона, несмотря на то, что ничего подобного не строилось в городе с советских времен.
Сейчас детские футбольные школы проводят тренировки, по сути, где придется. Часть из них может рассчитывать на помещения вроде «Зенита», но и тот устарел морально и физически. Часть вынуждена тренироваться в непредназначенных для этого залах. Появление стадиона решило бы проблему сразу. Так почему же жители Академгородка протестуют?
— С одной стороны, я понимаю причину их опасений. Опыт соседства с такими ледовыми дворцами пока не слишком позитивный. Например, жители близлежащих домов вынуждены терпеть большое количество посторонних автомобилей у себя во дворах во время проведения массовых мероприятий. К тому же мешает постоянный шум от ледогенератора. Это тоже не добавляет позитива. Однако в случае с нашим стадионом мы эти моменты учли. По первому вопросу: в дополнение к той парковке, что есть у самого стадиона, мы договорились с администрацией города о возможности использования парковки, которая была сделана к чемпионату мира по хоккею, который, к сожалению, до нашего города так и не добрался. Она как раз рядом с нашим участком, и, таким образом, совокупное количество парковочных мест получается около тысячи. По шуму: у нас футбольный стадион. Никаких ледогенераторов в нем нет. Так что шум будет околонулевой.
Но будут соревнования. А вместимость трибун — три тысячи болельщиков, которые порой ведут себя весьма эмоционально.
— Напоминаю: стадион крытый. Какие бы страсти ни кипели на трибунах, снаружи этого никто услышит.
Как быть с транспортной логистикой? Сейчас к площадке нет прямого подъезда со стороны Академического моста.
— Вот это действительно сложный момент. Мы эту проблему видим и отлично понимаем, что текущий статус транспортной доступности — неудовлетворителен. Будем решать ее вместе с администрацией города, совместно модернизировать развязку.
Если судить по комментариям в социальных сетях, активистов беспокоит и тема экологии. Как быть с краснокнижными птицами, которые гнездятся в этой местности?
— Никак. Поскольку они там не гнездятся, насчет чего у нас есть официальное заключение Службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области. Могу точно его процитировать: «Среди мигрирующих хищных птиц на указанной территории возможны редкие встречи видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, — сапсан, и в Красную книгу Иркутской области — восточный болотный лунь и кобчик. Служба полагает, что проведение инженерно-экологических изысканий на указанной территории ущерба (вреда) объектам животного мира и среде их обитания не нанесет». То есть максимум, на какое появление редких птиц там можно рассчитывать, — единичные случайные визиты.
Светлана Борисовна, вы сказали, что понимаете причину опасений «с одной стороны». А с другой?
— А с другой — есть ощущение, что ситуация старательно подогревается. Но мы не собираемся с кем-то бороться, тем более с иркутянами. Я сама живу здесь, как и вся моя семья, включая внуков. Мы хотим сделать для города хорошее дело. Нужно объяснять, развеивать мифы, которые старательно насаждаются вокруг проекта.
Кем насаждаются?
— Я бы не хотела называть фамилии или наименования юрлиц. Скажем так: есть люди, которые полагают, что из-за возведения стадиона их бизнес потеряет в прибыли.
А для вас этот проект несет прибыль?
— Безусловно, ведь это инвестиционный проект, а не благотворительный, у него есть своя экономика окупаемости. Но она измеряется изрядным количеством лет. А инвестиции — миллиардами. И все это в ситуации, когда у региона, у города объективно нет возможности изыскать средства на строительство подобного стадиона. Я искренне считаю, что мы делаем большое, полезное дело. Важное не только для нас, но и для тысяч иркутских семей, в которых ребятишки занимаются футболом. Пытаться манипулировать в этой ситуации общественным мнением в погоне за коммерческой прибылью как минимум цинично. Неспортивное все это поведение, в общем.
Как дальше планируете действовать?
— По графику. Сейчас идет этап инженерно-геологических изысканий. Далее — экологическая экспертиза. Потом, перед получением разрешения на строительство, в обязательном порядке будут общественные слушания. Как видите, мы совершенно прозрачны и следуем всем нормам закона. И именно это, я уверена, поможет проекту успешно реализоваться.