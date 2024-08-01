Неспортивное поведение

— С одной стороны, я понимаю причину их опасений. Опыт соседства с такими ледовыми дворцами пока не слишком позитивный. Например, жители близлежащих домов вынуждены терпеть большое количество посторонних автомобилей у себя во дворах во время проведения массовых мероприятий. К тому же мешает постоянный шум от ледогенератора. Это тоже не добавляет позитива. Однако в случае с нашим стадионом мы эти моменты учли. По первому вопросу: в дополнение к той парковке, что есть у самого стадиона, мы договорились с администрацией города о возможности использования парковки, которая была сделана к чемпионату мира по хоккею, который, к сожалению, до нашего города так и не добрался. Она как раз рядом с нашим участком, и, таким образом, совокупное количество парковочных мест получается около тысячи. По шуму: у нас футбольный стадион. Никаких ледогенераторов в нем нет. Так что шум будет околонулевой.