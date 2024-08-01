Дубль Бериши помог «Ахмату» разгромить «Пари НН» в Кубке России

В матче первого тура группового турнира пути РПЛ Кубка России «Ахмат» на своем поле с крупным счетом обыграл «Пари НН» — 4:1 (2:1). Дубль в составе грозненского клуба на счету форварда Бернарда Бериши.
На старте сезона команда из Нижнего Новгорода выглядела неважно: два домашних поражения в первенстве страны от казанского «Рубина» (2:4) и столичного ЦСКА (0:3) сразу отправили волжан в зону вылета из РПЛ. И если в атаке коллектив Саши Илича временами выглядел даже симпатично, то вот с обороной дела обстояли совсем неважно.
Напротив, «Ахмат», потерявший в межсезонье нескольких ключевых футболистов, под руководством Магомеда Адиева именно за счет цепкой защиты сумел дважды сыграть вничью — с «Краснодаром» и "Оренбургом.
Любопытно, что гости начали весьма активно, едва не забив после розыгрыша углового уже на второй минуте. Однако этот эпизод на долгое время оказался для гостей единственным запоминающимся в атаке. Постепенно хозяева забрали себе инициативу, начав все чаще появляться у ворот соперника.
А в середине тайма центральный защитник «Пари НН» Виктор Александров, пытаясь в пределах штрафной в подкате выбить мяч у Гамида Агаларова, зацепил форварда. Главный судья Иван Абросимов сначала фол не зафиксировал, но после подсказки помощников посмотрел эпизод по монитору и указал на «точку». С пенальти Агаларов открыл счет — 1:0, 26-я минута.
В конце тайма гостям также удалось забить: центральный защитник Кирилл Гоцук после навеса перепрыгнул оппонентов и в своем фирменном стиле головой послал мяч в сетку метров с семи — 1:1, 40-я минута.
Однако перед самым перерывом грубейшую ошибку допустил полузащитник волжан Антон Мухин, который после заброса Бериши на левый угол вратарской поднял мяч над собой, а находившийся рядом Антон Швец головой отправил его в сетку с трех метров — 2:1, 42-я минута.
Ну, а во втором тайме уже сам Бернард Бериша забил дважды и сделал счет разгромным. На 54-й минуте легионер убежал на рандеву с голкипером, обыграл его и поразил пустые ворота — 3:1. А затем нападающий снова умчался от защитников и точно пробил мимо вратаря гостей Ивана Кукушкина — 4:1, 60-я минута.
После чего «Ахмат» без видимых усилий спокойно довел матч до своей первой победы в сезоне. А еще в составе грозненцев впервые вышли на поле два новичка: аргентинский полузащитник Диале Луна и форвард из Бразилии Фелиппе Кардосо.
В группе «С», где выступают эти команды, состоялся еще один поединок: «Краснодар» дома переиграл ЦСКА со счетом 1:0. Во втором туре группового этапа пути РПЛ Кубка России 14 августа ЦСКА примет «Пари НН», а на следующий день, 15 августа, в столице Кубани сыграют лидеры — «Краснодар» и «Ахмат».