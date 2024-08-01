Дубль Бериши помог «Ахмату» разгромить «Пари НН» в Кубке России

Ну, а во втором тайме уже сам Бернард Бериша забил дважды и сделал счет разгромным. На 54-й минуте легионер убежал на рандеву с голкипером, обыграл его и поразил пустые ворота — 3:1. А затем нападающий снова умчался от защитников и точно пробил мимо вратаря гостей Ивана Кукушкина — 4:1, 60-я минута.