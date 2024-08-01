Эволюция парфюмерии

Создатель любимых во всем мире ароматов Light Blue от Dolce & Gabbana, Black Opium от Yves Saint-Lauren, L'Eau par Kenzo от Kenzo и десятков других — Оливье Кресп — за годы работы стал парфюмером-легендой, а за композицию Angel для бренда Thierry Mugler его удостоили официального звания мастера-парфюмера. Оливье Кресп работал со многими брендами, буквально превращая их ольфакторное портфолио в золото, а в 2018 году, вместе с дочерью Анаис, основал собственную парфюмерную марку — Akro. Парфюмер лично приехал во Владивосток, чтобы рассказать о бренде, уже созданных ароматах и трендах, которые, по его словам, витают в воздухе. Оливье Кресп рассказал о семейном бизнесе, новых технологиях и планах по созданию аромата, на который его вдохновила Россия.
Оливье, почему вы выбрали для визита именно Владивосток — настоящий «край света» для большинства людей?
Оливье Кресп: Я приехал сюда для продвижения собственного бренда Akro. Мне кажется важным лично быть здесь, потому что Владивосток — большой город, в котором живет почти 1 млн человек, это большая аудитория для рынка парфюмерии. Мы хотели лично рассказать жителям Приморья о своих ароматах, многие из которых хорошо сочетаются с местными предпочтениями. Мы понимаем, как важно заявлять о себе в Москве и Санкт-Петербурге, но рядом с Владивостоком находятся Китай, Корея, Япония, и вкусы жителей отличаются — близость Азии дает о себе знать.
К примеру, аромат Infuse я три года создавал в своей лаборатории в Шанхае, основной аккорд, который в нем можно различить — чай улун — компонент, с которым до меня не работали пафюмеры. Идея возникла во время китайского чаепития, и именно такой аромат ассоциируется с Азией. Здесь, на границе с Китаем, запах чая напоминает что-то близкое, а ноты бергамота, магнолии и османтуса дополняют композицию. В самом названии парфюма — Infuse — отражен способ приготовления и переливания чая, который непременно заваривают при температуре 80 градусов. Красивый процесс, который заставляет радоваться жизни, — небольшая, но очень приятная зависимость. Именно таким аддикциям и посвящен наш бренд.
Такие зависимости не всегда пагубны, к примеру, кто-то каждый день пьет кофе или кока-колу, получая от этого удовольствие, кто-то не может жить без путешествий, кому-то нужно выкурить сигарету или выпить виски. И определенно, люди хотят быть счастливыми. Я создал Smile — аромат зависимости от счастья. Он передает настроение, когда нам хочется улыбаться. Я добился этого эффекта, используя немного лимона, мускус и натуральный экстракт свежей малины, который буквально можно пить. Уверен, что успешным эту композицию делают современные технологии — экстракт малины мы получаем, пропуская через него микроволны. Могу сказать, что использую лучшие методы получения компонентов. А работа в собственном бренде дает возможность не ограничивать себя при выборе сырья.
Насколько я знаю, аромат Smile был посвящен вашей дочери Анаис. Почему она решила подарить свой эксклюзивный аромат всем людям?
Оливье Кресп: Когда Анаис было 15−16 лет, она попросила меня сделать для нее аромат. Он получился очень чистым, мускусным, с фруктовыми нотками бергамота и свежей малины- то, что нужно для девчонки. Запах нравился окружающим, люди могли остановить ее на улице — не только потому, что она красивая, но и чтобы узнать, чем от нее так здорово пахнет.
Прошло 20 лет, и она предложила вспомнить этот аромат, дать ему вторую жизнь, только использовать новые, более современные компоненты, которых не было во времена ее детства. Я взял ту же формулу, заменив мускус на более качественный, добавил экстрагированную малину, прекрасные цитрусы — лимон, бергамот. Из композиции ушли оттенки искусственности, которые нравились девочке-подростку, но не подошли бы современной женщине. Получилось приятно, легко, современно и просто.
Хороший парфюм, на мой взгляд, должен быть понятен, без нагромождения десятков компонентов. Когда человек приходит в магазин, делает тестовое распыление, он должен сразу чувствовать, что пахнет, например, цитрусами, цветами, мускусом. Этого достаточно. А если смешать десятки компонентов, то у клиента не возникнет ассоциации, и он попросту растеряется.
Кстати о материалах, используете ли вы натуральное сырье, к примеру, масло, полученное из настоящих цветов, или все компоненты создаются искусственно, в лабораториях?
Оливье Кресп: В нашей компании мы работаем с примерно 1,2 тыс. натуральных ингредиентов и 2 тыс. синтетических молекул. Но и с натуральным сырьем можно работать по-разному, добиваться разного восприятия. Работая на себя, я не ограничен. Я не смотрю на стоимость компонентов, мне важно получить и исполнить идею. А при реализации замысла, по сути, не так важно, используем ли мы синтетический или натуральный компонент — главное, чтобы он давал нужный эффект, приносил пользу запаху и радовал человека, который будет обладать флаконом с парфюмерной композицией.
Кажется, вся ваша семья связана с производством парфюмерии: отец занимался продажей ароматического сырья, сестра — известный парфюмер Франсуаза Карон, дочь Анаис — сооснователь и вдохновитель бренда Akro. Легли ли семейные связи в основу концепции марки?
Оливье Кресп: Akro — дело, где ключевые позиции занимаем мы с дочерью и наш партнер Тибо. Анаис занимается маркетингом и позиционированием. Я занимаюсь созданием и производством парфюмерии. Тибо отвечает за дистрибьюцию, за работу с клиентами и так далее. Всего же, на момент запуска марки, в нашем стартапе было около 15 сотрудников. Однако даже этот небольшой бизнес не был семейным, например мой сын Себастьян — замечательный парфюмер — работает в Италии, у него там собственная и вполне успешная компания. Он создает прекрасные и очень разные ароматы, но наши бренды не связаны. Каждый работает самостоятельно.
Но с дочерью мы не только работаем над созданием парфюмерии. При рождении нового аромата кто-то из нас может пробовать образцы на себе. Когда мы понимаем, что композиция близка к завершению, я или Анаис носим парфюм около недели. И если за это время запах получил три-четыре комплимента, значит, работу можно заканчивать. При таких хвалебных отзывах мы можем брать на себя финансовые риски, понимая, что для продвижения на рынке потребуется еще и грамотный маркетинг. Чтобы быть замеченным, нужно привлекать внимание.
К примеру, наш аромат Bake — бестселлер, в нем запах лимонного пирога сочетается с кремом, кофе, ванилью и вкраплениями соленой карамели. Это самый продающийся аромат бренда. В основе лежит идея зависимости от сладкого. Люди сразу узнают десертное настроение, если распыляют композицию. Наша задача — пригласить покупателя к знакомству.
Легкий аромат Smile с нотами малины и мускуса дополнил коллекцию Akro, в которой уже есть композиции с нотами чая и кондитерской. Фото: Илья Евстигнеев
Можете ли вы рассказать, как формируется идея для нового аромата? Как вы понимаете, чего захотят люди?
Оливье Кресп: Во-первых, я стараюсь предугадать тренды. Два-три года назад я говорил, что ваниль будет на пике популярности, что солнечные аккорды будут очень востребованными. Чтобы предсказать новые веяния, я много путешествую, беседую с разным людьми. Именно так рождается идея. Но я никогда не вдохновляюсь ароматами, которые уже стали успешными на парфюмерном рынке.
Вы не в первый раз в России, удалось ли вам в этих поездках найти идею, которая легла в основу парфюмерной композиции?
Оливье Кресп: Это мой 55-й визит в Россию за последние 10 лет. И здесь я, конечно, почерпнул вдохновение. Уже в следующем году мы планируем представить аромат, который полностью посвящен России — не отдельному городу — не Владивостоку, не Сочи и не Москве, а всей стране.
Что касается вашего сотрудничества с российскими торговыми сетями — все ароматы Akro эксклюзивно представлены в парфюмерно-косметической сети «ЛЭТУАЛЬ». Вкладывали ли вы дополнительный смысл в такую избирательность, при которой получить аромат можно только в определенном месте?
Оливье Кресп: Сотрудничество Akro с «ЛЭТУАЛЬ» позволяет представить наши ароматы в более 1 тыс. магазинов — в России и странах Средней Азии. Я дал «ЛЭТУАЛЬ» эксклюзив, потому что они лучшие.
Популярность брендовых ароматов в России зародилась не так давно — как раз с развитием парфюмерно-косметических сетей — в начале 2000-х. Именно в это время вы создали несколько ароматов, которым многие женщины верны до сих пор: Ange ou Demon для Givenchy, Light Blue для Dolce & Gabbana, Nina для Nina Ricci и другие. Как вы относитесь к такому постоянству, не мешает ли оно пробовать что-то новое?
Оливье Кресп: За эти годы парфюмерное производство эволюционировало. Так всегда происходит во время кризисов, а их за последнее время было несколько: в 2000 году, затем экономические потрясения 2008-го, потом несколько лет пандемии коронавируса. И привычки потребителей, особенно молодых, изменились. Старшее поколение все еще может носить один парфюм долгие годы, и это действительно хорошие ароматы, у этих дам есть вкус. Но все чаще люди имеют по 5−10 флаконов разной парфюмерии. Это нормально, и я могу только посоветовать — не смешивать их.
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