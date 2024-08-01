Эволюция парфюмерии

Такие зависимости не всегда пагубны, к примеру, кто-то каждый день пьет кофе или кока-колу, получая от этого удовольствие, кто-то не может жить без путешествий, кому-то нужно выкурить сигарету или выпить виски. И определенно, люди хотят быть счастливыми. Я создал Smile — аромат зависимости от счастья. Он передает настроение, когда нам хочется улыбаться. Я добился этого эффекта, используя немного лимона, мускус и натуральный экстракт свежей малины, который буквально можно пить. Уверен, что успешным эту композицию делают современные технологии — экстракт малины мы получаем, пропуская через него микроволны. Могу сказать, что использую лучшие методы получения компонентов. А работа в собственном бренде дает возможность не ограничивать себя при выборе сырья.