Рассказываем, что обещает погода в Иркутске первого августа 2024 года

Облачно с прояснениями, кратковременный дождь и до +24 ожидается в Иркутске первого августа. Последний месяц лета решил начаться с гроз и ветра до 6−11 м/с. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, с наступлением темноты температура воздуха опустится до 19 градусов.