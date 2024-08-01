Рассказываем, что обещает погода в Иркутске первого августа 2024 года

Облачно с прояснениями, кратковременный дождь и до +24 ожидается в Иркутске первого августа. Последний месяц лета решил начаться с гроз и ветра до 6−11 м/с. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, с наступлением темноты температура воздуха опустится до 19 градусов.
Ночью в горах южных районов и в горах Восточного Саяна пройдут сильные и очень сильные дожди, ливни. В некоторых районах обещают грозы, а утром туман. Также в центральных районах, западных и южных районах пройдут ливни, грозы и град.
В области ветер северо-западный 5−10 м/с, ночью до 13 м/с, а вот днем ожидаются шквалистые порывы до 15−20 м/с.
Вот что обещает погода в Иркутске и регионе первого августа 2024 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что трое мужчин ушли добровольцами на СВО в Братске.