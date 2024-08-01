Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 1 августа

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин поделился, как он видит жителей Дальнего Востока. Он отметил, что у них имеется особое чувство внутренней свободы и требовательное отношение к жизни. А еще у них есть несгибаемая воля и готовность менять мир вокруг себя.