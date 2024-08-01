Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 1 августа

Суд избрал меру пресечения зампреду хабаровского правительства по социальным вопросам. Евгений Никонов проведет в СИЗО два месяца. Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере. Сотрудники полиции «взяли» Никонова прямо на рабочем месте 30 июля. Свою вину он не признает.
Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин поделился, как он видит жителей Дальнего Востока. Он отметил, что у них имеется особое чувство внутренней свободы и требовательное отношение к жизни. А еще у них есть несгибаемая воля и готовность менять мир вокруг себя.
В Магаданской области вынесли приговор врачу-психиатру, из-за халатности которой погибли два человека. История потрясла город Сусуман два года назад. Кто-то убил местных жителей. Имя этого «кого-то» стало известно быстро, но оказалось, что в трагедии замешан еще и доктор.