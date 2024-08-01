Аэропорт в Улан-Уде вновь стал запасным для иркутского самолета

В ночь на первого августа самолет, летевший из Сочи в Иркутске, переждал непогоду в аэропорту Улан-Уде «Байкал». После этого благополучно отправился в место назначения. Об этом сообщил директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев в своем телеграмм-канале.