Аэропорт в Улан-Уде вновь стал запасным для иркутского самолета

В ночь на первого августа самолет, летевший из Сочи в Иркутске, переждал непогоду в аэропорту Улан-Уде «Байкал». После этого благополучно отправился в место назначения. Об этом сообщил директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев в своем телеграмм-канале.
— Лето для нас не только самый активный сезон регулярных рейсов, но и частая работа запасным аэропортом. Территория Сибири и Дальнего Востока огромная и количество аэропортов, работающих круглосуточно, очень мало, — поделился Дмитрий Гармаев.
В июля аэропорт Улан-Уде принял 15 рейсов в качестве запасного аэродрома. Самым напряженным месяцем чаще всего является август. Из-за нелетной погоды в 2023 году аэропортом «Байкал» было принято 39 рейсов. К счастью, сотрудники летных компаний всегда страхуют друг друга.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на мосту через реку Лена восстановили движение в Жигаловском районе.