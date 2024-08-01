Окружной этап «Зарницы 2.0» состоится в Иркутске

«Зарница 2.0» пройдет в Иркутске. Для участия в конкурсе в Иркутск прибыло 19 команд, а это около 200 участников. Ребята собрались из Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областей, а также с республики Алтай, Тыва, Хакасия, с Алтайского и Краснодарского края. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.