Окружной этап «Зарницы 2.0» состоится в Иркутске

«Зарница 2.0» пройдет в Иркутске. Для участия в конкурсе в Иркутск прибыло 19 команд, а это около 200 участников. Ребята собрались из Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областей, а также с республики Алтай, Тыва, Хакасия, с Алтайского и Краснодарского края. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Соревнования рассчитаны на пять дней и пройдут в учебном центре росгвардии, в военно-историческом музее им А. Расторгуева и в городском центре «Патриот». Первым конкурсом станет эстафета среди участников младшей группы.
— Несколько месяцев ребята провели в подготовке, совместных тренировках, соревнованиях на муниципальном и региональном уровнях, где отрабатывали тактику военного боя, оттачивали навыки ориентирования, стрельбы и оказания первой медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе правительства.
Подростки продемонстрируют множество навыков. Покажут свои физические и интеллектуальные способности. Игра «Зарница» проводится в России более 50 лет. В некоторых регионах эту игру какое-то время не проводили, но сейчас пытаются возродить. Всероссийский финал соревнования пройдет в сентябре. А вот церемония закрытия областного этапа состоится в «Патриоте» четвертого августа.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что очередную партию аптечек собрали для бойцов СВО в Иркутске.