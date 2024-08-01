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В Хабаровском крае открылся сезон охоты на медведя, барана и волка

При себе нужно иметь некоторые документы.

Источник: Комсомольская правда

Управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края напоминает, что с сегодняшнего дня, 1 августа, в регионе открывается сезон охоты на некоторые виды животных. Разрешено добывать медведя, дикого северного оленя, волка и снежного барана. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«При осуществлении охоты в общедоступных охотничьих угодьях края при себе нужно иметь охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия», — предупреждают представители управления.

Также перед началом охоты нужно ознакомиться с границами охотничьих угодий Хабаровского края. Сделать это можно по ссылке.

Кроме того, специалисты начали принимать заявления на добычу барсука, которая стартует 15 августа. Продлится этот сезон охоты до 31 октября.

Подать документы можно в МФЦ или на госуслугах, а также лично в управление по адресу: Хабаровск, улица Запарина, 92, кабинет 210 с понедельника по пятницу с 10 до 13 часов. Разрешения выдают с 16 до 18 часов.

флора и фауна