В историческом центре Владивостока построят новый гостиничный комплекс

Проект планировки и межевания охватит обширную территорию, граничащую с морской акваторией, Светланским переулком, улицей Светланской и производственными зонами Дальзавода. Однако, что конкретно появится на этом участке, на данный момент не уточняется: в постановлении говорится, что будут предусмотрены объекты капитального строительства общественно-делового и другого назначения и необходимые для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.