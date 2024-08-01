В историческом центре Владивостока построят новый гостиничный комплекс

Администрация Владивостока приступает к разработке плана застройки и межевания территории в районе улицы Корабельная Набережная, 21, сообщает ИА PrimaMedia. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Данный участок занимает площадь 23,8 га.
Согласно постановлению, подготовка необходимой документации будет осуществляться с учетом инициативы общества с ограниченной ответственностью «Аэротель Владивосток». Известно, что эта компания, расположенная в здании аэропорта, занимается управлением гостиницами и другими местами для временного проживания. Учредителем «Аэротеля» выступает «Парк-отель “Бурдугуз”, который, в свою очередь, принадлежит “Байкалинвестэнерго” и компании “Эн+ Туристическая Инфраструктура”. Основателем и основным акционером En+ Group является российский олигарх Олег Дерипаска.
Проект планировки и межевания охватит обширную территорию, граничащую с морской акваторией, Светланским переулком, улицей Светланской и производственными зонами Дальзавода. Однако, что конкретно появится на этом участке, на данный момент не уточняется: в постановлении говорится, что будут предусмотрены объекты капитального строительства общественно-делового и другого назначения и необходимые для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.
Размещение объекта капитального строительства делового обслуживания планируется на земельном участке с кадастровым номером 25:28:010004:40.
Напомним, что во Владивостоке вблизи фуникулера стартовало строительство пятизвездочной гостиницы. Новый отель будет расположен на спортивной площадке корпуса «Б» бывшего Дальневосточного государственного технического университета. Высота здания составит 99 метров. Гостиница будет вмещать 200 номеров и предложит 77 парковочных мест.