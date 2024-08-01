Итальянский журнал включил Казахстан в топ-10 стран для посещения

В статье подробно рассказывают про Чарынский нацпарк, озера Кольсай и Каинды. В самом Алматы отметили кафедральный собор и центральную мечеть. В Мангистау авторы восхитились урочищами Бозжыра и Кызылкуп. А в столице рекомендовали посмотреть на мечеть Хазрет Султан и в целом на архитектуру Астаны.