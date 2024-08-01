Итальянский журнал включил Казахстан в топ-10 стран для посещения

Как передает телеканал, аналитики журнала учитывали живописность городов, природные достопримечательности и местную культуру. Авторы рейтинга советуют туристам побывать в Казахстане хотя бы раз в жизни.
Помимо Казахстана, путешественникам рекомендуют посетить Оман, ЮАР, Индонезию, Непал, Исландию и Новую Зеландию. На первых трех строчках рейтинга разместились Гавайи, Барбадос и Венесуэла.
Основные места, которые отметили авторы в Казахстане, — это Алматы и Астана, а еще природные достопримечательности Алматинской и Мангистауской областей. Им посвящена большая часть материала.
В статье подробно рассказывают про Чарынский нацпарк, озера Кольсай и Каинды. В самом Алматы отметили кафедральный собор и центральную мечеть. В Мангистау авторы восхитились урочищами Бозжыра и Кызылкуп. А в столице рекомендовали посмотреть на мечеть Хазрет Султан и в целом на архитектуру Астаны.