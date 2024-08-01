Около 2,5 тысяч безработных открыли свой бизнес в Иркутской области

С начала 2024, около 2,5 тысяч людей, находившихся в поиске работы, открыли собственный бизнес. Чаще всего жители области начали оказывать услуги в области косметологии, медицины, ветеринарии, строительства, ремонта машин, доставки еды и напитков. Также популярными сферами стали производство мебели, одежды, изделий народных художественных промыслов, а также продуктов питания. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.