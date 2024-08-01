Около 2,5 тысяч безработных открыли свой бизнес в Иркутской области

С начала 2024, около 2,5 тысяч людей, находившихся в поиске работы, открыли собственный бизнес. Чаще всего жители области начали оказывать услуги в области косметологии, медицины, ветеринарии, строительства, ремонта машин, доставки еды и напитков. Также популярными сферами стали производство мебели, одежды, изделий народных художественных промыслов, а также продуктов питания. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— Со стороны органов занятости только за 7 месяцев текущего года было оказано около 1,1 тысячи госуслуг по содействию началу предпринимательской деятельности безработных граждан, из них 63 человека получили единовременную финансовую помощь. На средства единовременной финансовой помощи, которая составляет 96 тысяч рублей, можно приобрести оборудование, расходные материалы, арендовать помещение, — рассказали в пресс-службе правительства.
Так, жительница Нижнеудинска поделилась, что при помощи единовременной выплаты ей удалось открыть бизнес по выращиванию цветов. Сейчас уровень безработицы продолжает держаться на историческом минимуме и составляет всего 0,5%.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области была зафиксирована новая схема обмана телефонными мошенниками.