Жители Новосибирска высказались о городе на сервисе 2ГИС

На сервисе 2ГИС город Новосибирск был оценён пользователями в 3,9 баллов из 5. В общей сложности горожане и туристы оставили более 1200 оценок и свыше 1000 отзывов о жизни в мегаполисе.
Журналисты издания НДН.инфо провели анализ отзывов и выделили ключевые моменты, которые как отталкивают людей от города, так и делают его привлекательным.
Основное внимание пользователей сосредоточено на состоянии дорог и тротуаров. Многие отмечают, что ни автомобилисты, ни пешеходы не могут комфортно передвигаться по городу из-за плохого качества дорожного покрытия. Один из комментаторов выразил недовольство: «Центр некрасивый, грязный с убитыми тротуарами, набережная короткая и какая-то недоделанная».
Также пользователи критикуют дорожные развязки, которые, по их мнению, нуждаются в улучшении. Проблема касается как пешеходов, так и водителей. Кроме того, жители обращают внимание на разбросанный мусор и пыль в городе, подчеркивая необходимость более тщательной уборки.
Тематика благоустройства также активно обсуждается в комментариях. Местные жители и туристы считают, что кроме зоопарка и аквапарка в Новосибирске практически нет достопримечательных мест.
Среди положительных моментов выделяются памятники архитектуры (особенно в стиле конструктивизма), разнообразие досуговых заведений и образовательных учреждений, которых «и так в избытке», а также развитая электричка и хорошие жилые комплексы. Однако даже в положительных отзывах не обошлось без упоминаний о состоянии дорог и тротуаров.