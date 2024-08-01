Жители Новосибирска высказались о городе на сервисе 2ГИС

Среди положительных моментов выделяются памятники архитектуры (особенно в стиле конструктивизма), разнообразие досуговых заведений и образовательных учреждений, которых «и так в избытке», а также развитая электричка и хорошие жилые комплексы. Однако даже в положительных отзывах не обошлось без упоминаний о состоянии дорог и тротуаров.