Хлынут повсеместные дожди: какая погода будет в Хабаровском крае 1 августа

Температура сохранится на уровне последних дней июля с несущественным понижением. Такой прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.
В Хабаровске днём +25…+27 градусов, к ночи похолодает до +16…+18 градусов. С утра небольшой дождь, днём ожидается значительное усиление осадков. Ветер восточный, 7−12 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём +26…+28 градусов, к ночи похолодает до +14…+16 градусов. С утра без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.
В Вяземском днём +24…+26 градусов. Дождь. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с.
В Советской Гавани днём +20…+22 градуса, к ночи похолодает до +13…+15 градусов. Утром без осадков, днём кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём +23…+25 градусов, к ночи похолодает до +11…+13 градусов. С утра без существенных осадков, днём кратковременный дождь. Ветер восточный, 4−9 м/с.
В Охотске днём +12…+14 градусов. Небольшие и кратковременные дожди. Ветер восточный, 5−10 м/с.