Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хлынут повсеместные дожди: какая погода будет в Хабаровском крае 1 августа

В среду 1 августа, Хабаровский край накроют дожди, которые местами перейдут в ливни.

Сейчас в Ричмонде: +29° 0 м/с 84% 756 мм рт. ст. +31°
Источник: Агентство «Москва»

Температура сохранится на уровне последних дней июля с несущественным понижением. Такой прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.

В Хабаровске днём +25…+27 градусов, к ночи похолодает до +16…+18 градусов. С утра небольшой дождь, днём ожидается значительное усиление осадков. Ветер восточный, 7−12 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём +26…+28 градусов, к ночи похолодает до +14…+16 градусов. С утра без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

В Вяземском днём +24…+26 градусов. Дождь. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с.

В Советской Гавани днём +20…+22 градуса, к ночи похолодает до +13…+15 градусов. Утром без осадков, днём кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём +23…+25 градусов, к ночи похолодает до +11…+13 градусов. С утра без существенных осадков, днём кратковременный дождь. Ветер восточный, 4−9 м/с.

В Охотске днём +12…+14 градусов. Небольшие и кратковременные дожди. Ветер восточный, 5−10 м/с.