Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конкурс «Юный фермер» пройдет в Иркутске

К участию приглашаются дети от пяти до 11 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области началась подготовка к конкурсу «Юный фермер». В нем смогут принять участие учителя дошкольного образования совместно с детьми, учителя начальных классов и дети в возрасте от пяти до 11 лет. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

— В рамках конкурса участникам необходимо создать видеоролики и презентации, отражающие работу ребят на пришкольном участке или домашнем огороде, наблюдение за поведением домашних животных, ростом растений, опыт ландшафтного дизайна, — рассказали в пресс-службе правительства.

Главная цель мероприятия состоит в повышении интереса к сельскохозяйственному труду, а также в развитии необходимых практических навыков в сфере фермерства.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что второго августа в центральной части Иркутска перекроют движение на 1,5 часа.