Конкурс «Юный фермер» пройдет в Иркутске

В Иркутской области началась подготовка к конкурсу «Юный фермер». В нем смогут принять участие учителя дошкольного образования совместно с детьми, учителя начальных классов и дети в возрасте от пяти до 11 лет. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.