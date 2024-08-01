Конкурс «Юный фермер» пройдет в Иркутске

В Иркутской области началась подготовка к конкурсу «Юный фермер». В нем смогут принять участие учителя дошкольного образования совместно с детьми, учителя начальных классов и дети в возрасте от пяти до 11 лет. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— В рамках конкурса участникам необходимо создать видеоролики и презентации, отражающие работу ребят на пришкольном участке или домашнем огороде, наблюдение за поведением домашних животных, ростом растений, опыт ландшафтного дизайна, — рассказали в пресс-службе правительства.
Главная цель мероприятия состоит в повышении интереса к сельскохозяйственному труду, а также в развитии необходимых практических навыков в сфере фермерства.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что второго августа в центральной части Иркутска перекроют движение на 1,5 часа.