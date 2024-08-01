Аномальная жара до 43 градусов: погода в Казахстане на четверг, 1 августа

В области Жетысу без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, на востоке 25, в горных районах области 13 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов, в горных районах области 30 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19 тепла, днем сильная жара 36−38 градусов.