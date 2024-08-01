Аномальная жара до 43 градусов: погода в Казахстане на четверг, 1 августа

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный ночью 2−7, днем 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21 тепла, днем сильная жара 33−35 тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22 тепла, днем сильная жара 34−36 градусов.
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−24 тепла, днем сильная жара 38−40 градусов.
Утром и днем на западе, севере, востоке Акмолинской области дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 9−14, днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, на востоке области 14 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов. В Кокшетау переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 30−32 тепла.
Днем в горных районах Алматинской области кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 9−14, на севере, юге, в горных районах области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 8−13 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов, в горных районах области 23−28 тепла. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23 тепла, днем сильная жара 35−37 градусов.
В области Жетысу без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, на востоке 25, в горных районах области 13 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов, в горных районах области 30 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19 тепла, днем сильная жара 36−38 градусов.
В Туркестанской области без осадков. Ветер юго-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−27, в горных районах области 19 тепла, днем сильная жара 38−43 градусов, в горных районах области 35 тепла. В Туркестане небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23−25 тепла, днем сильная жара 40−42 градусов.
Ночью на востоке Западно-Казахстанской области, днем на западе, севере области дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 9−14, днем на западе области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, днем 25−30 тепла. В Уральске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 26−28 тепла.
Ночью на севере, востоке Атырауской области дождь, на юге области небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов. В Атырау малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный ночью 2−7, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 31−33 тепла.
Ночью на севере, востоке Мангистауской области дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, на севере, востоке области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−26, днем 32−37, на западе области 29 тепла. В Актау переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23, днем 29−31 тепла.
Ночью на западе, севере, днем на северо-востоке Актюбинской области дождь, гроза. Ветер западный 9−14, ночью на западе, днем на западе, востоке области порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23, на севере области 15 тепла, днем 28−33, на севере области 25 тепла, на юге, юго-востоке области сильная жара 36 градусов. В Актобе переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 28−30 тепла.
Утром и днем на западе, севере, востоке Костанайской области дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, утром и днем на востоке области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, на юге области 23, днем 27−32 тепла, на юге области сильная жара 37 градусов. В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 29−31 тепла.
На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер южный, юго-восточный 9−14, днем на севере, востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−21, днем 28−33 тепла. В Петропавловске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 30−32 тепла.
Днем на севере Павлодарской области дождь, гроза. Ветер северо-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов. В Павлодаре переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19 тепла, днем сильная жара 33−35 градусов.
В Карагандинской области без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, днем на юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, на юге области 23 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов. В Караганде переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 31−33 тепла.
В области Улытау без осадков. Ветер юго-восточный, южный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов. В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23 тепла, днем сильная жара 34−36 градусов.
В Восточно-Казахстанской области без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−21, на востоке области 12, днем 28−33, на востоке области 25 тепла. В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 30−32 тепла.
В области Абай без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20 тепла, днем 28−33 тепла, на юге области сильная жара 38 градусов. В Семее переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 31−33 тепла.
В Кызылординской области без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9−14, днем на севере, востоке области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−26 тепла, днем сильная жара 36−41 градус. В Кызылорде небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 24−26 тепла, днем сильная жара 39−41 градусов.
Днем в горных районах Жамбылской области кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−24, в горных районах области 16 тепла, днем сильная жара 36−41 градус, в горных районах области 32 тепла. В Таразе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21 тепла, днем сильная жара 36−38 градусов.