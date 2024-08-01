В Красноярске из-за унижения ребенка сотрудницей МВД начали служебную проверку

Инспектор по делам несовершеннолетних полиции Красноярска, позволившая себе некорректное поведение в общении с мальчиком, отстранена от работы. В отношении сотрудницы МВД проводится служебная проверка.
Причиной отстранения женщины от исполнения обязанностей стала жалоба красноярцев на оскорбительные высказывания в адрес ребенка в присутствии его представителя, проинформировали в главке МВД по Красноярскому краю.
Незадолго до официального комментария полиции в Сети появилась видеозапись встречи упомянутых жителей Красноярска и инспектора ПДН. Судя по этому ролику, женщина жестко, повышенным тоном, не выбирая выражений, отчитывает ребенка, убеждая, что он сам виноват в своих проблемах. При этом инспектор заявляет: «Либо вы съедете своей семьей, чтоб мы тебя не трогали, либо ты будешь жить по нашим правилам; не ты правила устанавливать будешь, а я». Далее следует не вполне цензурная лексика.
Действиям и словам сотрудницы будет дана принципиальная оценка, заверили в полиции и добавили, что представители МВД уже встретились с родителями ребенка: «Обстоятельно разобрали ситуацию и проинформировали о принятых решениях».
В пресс-службе главка подчеркнули, что поведение сотрудницы неприемлемо, его следует считать исключением из правил. Материалы проверки, начатой в связи с конфликтом между школьником и другими детьми (эта ссора и стала причиной обращения красноярцев в полицию), переданы другому инспектору.
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