В Красноярске из-за унижения ребенка сотрудницей МВД начали служебную проверку

Незадолго до официального комментария полиции в Сети появилась видеозапись встречи упомянутых жителей Красноярска и инспектора ПДН. Судя по этому ролику, женщина жестко, повышенным тоном, не выбирая выражений, отчитывает ребенка, убеждая, что он сам виноват в своих проблемах. При этом инспектор заявляет: «Либо вы съедете своей семьей, чтоб мы тебя не трогали, либо ты будешь жить по нашим правилам; не ты правила устанавливать будешь, а я». Далее следует не вполне цензурная лексика.