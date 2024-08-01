Российский миллиардер прокомментировал продажу Wildberries

«А теперь самое интересное. Если все это произойдет, точнее допроизойдет то, что осталось, то Татьяна Бакальчук не просто подарит 35% от бизнеса за 7 млн рублей, но и может вовсе потерять контроль над WB. Дело в том, что директор ООО “РВБ” сейчас Робер Мирзоян из Russ и зарегистрировано оно по юрадресу Группы Russ. А вы обратили внимание, что доля Russ в ООО “РВБ” именно 35%, и это на 1,7% больше ⅓. Это сильные позиции в корпоративных войнах, и сместить Роберта Мирзояна будет трудно», — подчеркнул Дмитрий Алексеев.