Российский миллиардер прокомментировал продажу Wildberries

«Происходящее с Wildberries удивительно и беспрецедентно. WB — гордость российского рынка, уникальная компания, а супруги Бакальчук вызывают у меня искреннюю симпатию и уважение», — говорит Алексеев.
Согласно недавнему интервью Татьяны Бакальчук, ей принадлежит 99% компании, а ее супругу — 1%. По словам женщины, Влад Бакальчук занимался бэкофисом и операционной деятельностью WB. Однако, как отмечает Дмитрий Алексеев, согласно семейному кодексу, нажитое во время брака имущество является общим, несмотря на то, на кого оно было оформлено. Разделением занимается только суд во время бракоразводного процесса, во время которого может произойти всякое.
«Сколько стоит WB? Forbes оценил в феврале 2024 года состояние Татьяны Бакальчук, а соответственно WB, в 7,2 млрд долларов. Я уверен, что при выходе WB на IPO его оценили бы не меньше 10 млрд долларов с хорошими перспективами роста», — отмечает приморский предприниматель.
Не так давно было объявлено об объединении WB и группы Russ, но какая выгода от этого компаниям, остается непонятно.
«Юридически объединение выглядит как создание ООО “РВБ”, в котором 65% принадлежит ООО “Вайлдберриз” и 35% — ООО “Стинн”, головной организации группы Russ. Далее туда уже передано 27 дочерних юридических лиц от ООО “Вайлдберриз”, и есть информация, что с контрагентами WB перезаключаются договоры на ООО “РВБ”. Что это за 27 организаций? Это юрлица, на которые записана логистика WB: это распределительный центр в Тульской области, ООО “Вб Юрга” — в Кемеровской и некоторые структурные подразделения типа ООО “ВАЙЛДБЕРРИЗ СК” — это программисты и разработчики WB», — отмечает Алексеев.
Как отмечает приморский предприниматель, на сегодняшний день непонятно, какую выгоду получает компания от группы Russ, если у них на балансе имеются кредиты, на деньги которых покупались рекламные поверхности.
«А теперь самое интересное. Если все это произойдет, точнее допроизойдет то, что осталось, то Татьяна Бакальчук не просто подарит 35% от бизнеса за 7 млн рублей, но и может вовсе потерять контроль над WB. Дело в том, что директор ООО “РВБ” сейчас Робер Мирзоян из Russ и зарегистрировано оно по юрадресу Группы Russ. А вы обратили внимание, что доля Russ в ООО “РВБ” именно 35%, и это на 1,7% больше ⅓. Это сильные позиции в корпоративных войнах, и сместить Роберта Мирзояна будет трудно», — подчеркнул Дмитрий Алексеев.
Напомним, ранее основательница WB рассказала о причинах развода со своим супругом.