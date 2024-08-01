Капитальный ремонт почти завершили в больнице Усть-Кута

— Капитальный ремонт был рассчитан на три года с завершением в декабре 2023 года. Однако, работы завершаются только сейчас. Такая ситуация сложилась из-за того, что подрядчик не приступил к работе в установленные контактом сроки. Осложняло ситуацию и то, что параллельно с ремонтом в учреждении велся прием пациентов, — подчеркнул глава минздрава Иркутской области Андрей Модестов.