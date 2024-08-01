Капитальный ремонт почти завершили в больнице Усть-Кута

Капитальный ремонт завершают в Усть-Кутской районной больнице. Общая стоимость работ, которые начались в 2021 году, составила 121 миллион рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— Капитальный ремонт был рассчитан на три года с завершением в декабре 2023 года. Однако, работы завершаются только сейчас. Такая ситуация сложилась из-за того, что подрядчик не приступил к работе в установленные контактом сроки. Осложняло ситуацию и то, что параллельно с ремонтом в учреждении велся прием пациентов, — подчеркнул глава минздрава Иркутской области Андрей Модестов.
В здании были заменены оконные блоки, системы электроснабжения, отопления и вентиляции, а также провели отделочные работы. Скоро больница приобретет передвижной маммографический и флюорографический комплекты, располагающиеся в автомобиле КАМАЗ.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что аэропорт «Байкал» вновь стал запасным аэродромом для иркутского самолета.