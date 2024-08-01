Челябинские ученые придумали, как очищать воду от нефти с помощью персиков

Способ был придуман и отработан исследователями из Южно-Уральского государственного университета вместе с их коллегами из арабских стран. Как пишет ТАСС, технология вышла «из-под пера» профессора ЮУрГУ Микласа Шольца. Очистка воды от нефтепродуктов в ней ведется с применением косточек персика и скорлупы грецкого ореха.
В результате очистка сточных вод становится максимально экологичной. Части вкусных песиков и грецких орехов позволяют эффективно избавлять воду от таких лишних для нее включений, как дизельное топливо, бензин, отработанные смазочные материалы и машинное масло.
Сорбент производят из персиковых косточек, в начале высушивая их при двухсотградусной температуре, а потом карбонизируя (если очень приближенно объяснять этот термин, он означает превращение вещества в определенной степени в уголь, насыщая его углеродом) при температуре в шесть сотен градусов в присутствии инертного газа. После полученную массу очищают от примесей. Есть и другой способ получения персикового сорбента, в нем используется соляная кислота.