Август на Южном Урале начнется с дождей и гроз

В четверг, 1 августа, в Челябинской области будет облачно с прояснением, небольшие дожди, местами умеренные, грозы. Температура воздуха днем составит от +22 до +27 градусов. Ветер юго-западный 4−9 метров в секунду, днем порывы до 16.
В Челябинске сегодня облачно с прояснением, небольшой дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит от +23 до +25 градусов. Ветер юго-западный 4−9 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 1 августа, у Варлаама, Григория, Дмитрия, Митрофана, Романа, Серафима, Степана и Тихона.
Между прочим, 1 августа 2024 года отмечают Макринин день. Согласно народным приметам, сегодня не надо поднимать деньги на улице. Дело в том, что с ними можно «забрать» себе проблемы их бывшего владельца.