Последствия ночного ливня устраняют в Иркутске

Городские службы устраняют последствия ночного ливня в Иркутске. В течении всего дня ими будет проводиться откачка воды с пониженных участков. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации огорода.
Из-за непогоды в центре Иркутска упало несколько деревьев, образовались огромные лужи. Рекордное количество времени длилась гроза — почти шесть часов. Также в гидрометцентре сообщают, что за ночь выпало 32 миллиметра осадков, а это 78% от дневной нормы и 33% от месячной.
— В некоторых районах произошло отключение электроснабжения: частично улицы Марии Цукановой, Маршала Конева. Восстановительные работы проводятся бригадами «Южных электрических сетей», — рассказывают в пресс-службе администрации.
Сейчас специалистами ведется уборка пешеходных переходов, тротуаров, остановок. Убирают мусор и ветки, прочищают дождеприемные колодцы и лотки. В общем делают все, чтобы устранить последствия ужасающего ливня.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что дождь ожидается в Иркутске первого августа.