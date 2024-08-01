Последствия ночного ливня устраняют в Иркутске

Из-за непогоды в центре Иркутска упало несколько деревьев, образовались огромные лужи. Рекордное количество времени длилась гроза — почти шесть часов. Также в гидрометцентре сообщают, что за ночь выпало 32 миллиметра осадков, а это 78% от дневной нормы и 33% от месячной.