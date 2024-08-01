Князь Юрий Долгорукий грезил стольным градом Киевом, а восславил Суздаль

Сквозь Суздаль до середины XIX века проходили торговые пути из южных земель в Петербург, и благодаря этому у него оставался неплохой шанс превратиться в зажиточный купеческий город. Но и эту перспективу в 1851 году перечеркнула Николаевская железная дорога, проложенная мимо города. Богатые купцы убыли туда, где гремели рельсы и кипела жизнь, а Суздаль остался на обочине. И здесь кто-то, может быть, решит посокрушаться об утраченных возможностях. Но стоит ли? На самом деле Суздалю повезло.