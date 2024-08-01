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Приметы на Макринин день: что нельзя делать 1 августа 2024 года

В четверг, 1 августа, вспоминают святую Макрину, которую считают сестрой святителей Григория Нисского и Василия Великого.

В четверг, 1 августа, вспоминают святую Макрину, которую считают сестрой святителей Григория Нисского и Василия Великого. В народном календаре дата известна, как Мокрины иди Макринин день.

Что можно делать 1 августа:

  • в этот день ходили собирать грибы;
  • крестьяне продолжали собирать с полей овес;

Что нельзя делать 1 августа:

  • забивать домашний скот и птицу;
  • рыбачить;
  • пить алкоголь;

Народные приметы:

  • сырая погода — к сырой осени, если днем нет осадков — то и осенью их будет мало;
  • звезды стали меньше мерцать — погода будет налаживаться;
  • муравьи спешат заделать входы в муравейник — к осадкам.