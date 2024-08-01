Приметы на Макринин день: что нельзя делать 1 августа 2024 года

В четверг, 1 августа, вспоминают святую Макрину, которую считают сестрой святителей Григория Нисского и Василия Великого. В народном календаре дата известна, как Мокрины иди Макринин день.
Что можно делать 1 августа:
- в этот день ходили собирать грибы;
- крестьяне продолжали собирать с полей овес;
Что нельзя делать 1 августа:
- забивать домашний скот и птицу;
- рыбачить;
- пить алкоголь;
Народные приметы:
- сырая погода — к сырой осени, если днем нет осадков — то и осенью их будет мало;
- звезды стали меньше мерцать — погода будет налаживаться;
- муравьи спешат заделать входы в муравейник — к осадкам.