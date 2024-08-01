Думали, труп — тюлень Дима напугал работников реабилитационного центра в Приморье

По словам специалистов, ларги любят нырять, и обычно от их игр вода из бассейна плещется в разные стороны. Только вот на этот раз никаких брызг не было: Дима ушел под воду, казалось, с концами. Не всплывал он несколько часов и находился на дне без малейшего движения.