Думали, труп — тюлень Дима напугал работников реабилитационного центра в Приморье

В реабилитационном центре «Тюлень» в Приморье находятся несколько млекопитающих, которые иногда любят разыгрывать специалистов. Пока тюлени Наташа и Коля отдыхали на бортиках бассейна, их друг Дима решил спрятаться в воде и напугать сотрудников центра, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам специалистов, ларги любят нырять, и обычно от их игр вода из бассейна плещется в разные стороны. Только вот на этот раз никаких брызг не было: Дима ушел под воду, казалось, с концами. Не всплывал он несколько часов и находился на дне без малейшего движения.
«Мы неоднократно ловились на крючок продолжительно гладкой воды — “тюлень утонул”. Бывало даже, что ни одного воспитанника в помещении: вокруг тишь да гладь», — поделились в центре «Тюлень».
Все же, Дима решил сжалиться над человеческими родителями и всплыл, при этом начав радостно трубить от удавшейся шутки. Он еще маленький, поэтому особенно любит резвиться.
Ранее «КП» писала о спасении маленького тюлененка.