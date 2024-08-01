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Август в Омской области начнётся с жары и дождей

С 1 по 3 августа в Омской области ожидается жаркая и дождливая погода.

Сейчас в Ричмонде: +28° 3 м/с 84% 757 мм рт. ст. +31°
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

Таков прогноз синоптиков Обь-Иртышского УГМС.

В четверг, 1 августа, в регионе будет от +27 до +32 градусов. Пройдут кратковременные дожди с грозами.

В пятницу, 2 августа, существенных изменений в погоде не ожидается. Лишь местами к дождю и грозе добавится град и порывистый ветер.

В субботу, 3 августа, днём столбики термометров покажут от +22 до +27 градусов. Также будут идти дожди, местами сильные. Местами вновь прогремят грозы, возможен град, скорость ветра временами будет достигать 15−20 м/с.

Напомним, что по предварительным прогнозам, температура и количество осадков в августе в Омской области будут в пределах нормы.