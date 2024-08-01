Август в Омской области начнётся с жары и дождей

Таков прогноз синоптиков Обь-Иртышского УГМС.
В четверг, 1 августа, в регионе будет от +27 до +32 градусов. Пройдут кратковременные дожди с грозами.
В пятницу, 2 августа, существенных изменений в погоде не ожидается. Лишь местами к дождю и грозе добавится град и порывистый ветер.
В субботу, 3 августа, днём столбики термометров покажут от +22 до +27 градусов. Также будут идти дожди, местами сильные. Местами вновь прогремят грозы, возможен град, скорость ветра временами будет достигать 15−20 м/с.
Напомним, что по предварительным прогнозам, температура и количество осадков в августе в Омской области будут в пределах нормы.