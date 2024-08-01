Олимпиада-2024: в каких видах спорта выступят казахстанцы 1 августа

На Олимпийских играх-2024 в Париже очередной соревновательный день — Казахстан будет представлен в нескольких видах спорта, сообщает Национальный олимпийский комитет.
Стрельба из лука, мужчины. 1/32 финала.
12−43 Даулеткелди Жанбырбай — Хорхе Энрикес (Колумбия).
Дзюдо, мужчины. 1/16 финала.
13−00 Нурлыхан Шархан— Тома Никифоров (Бельгия).
Стрельба из лука, женщины (винтовка 50 м из 3 положений).
15−00 Александра Ле, Арина Алтухова.
Бокс, женщины. ⅛ финала.
18−30 Назым Кызайбай — Каролина де Алмейда (Бразилия).
Бокс, мужчины.¼ финала.
20−54 Айбек Оралбай — Лорен Берто Альфонсо Домингес (Азербайджан).
Стрельба из лука, мужчины. 1/32 финала.
21−19 Александр Еременко — Батист Аддис (Франция).
Бокс, мужчины. ¼ финала.
00−36 Мухаммедсабыр Базарбайулы— Лаша Гурули (Грузия).
Время начала соревнований может меняться, предупредили в национальном олимпийском комитете Казахстана. Спортсмены могут выступить как в начале соревнований, так и в другое время в течение дня.