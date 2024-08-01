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Олимпиада-2024: в каких видах спорта выступят казахстанцы 1 августа

За олимпийские комплекты наград казахстанцы могут побороться в трех видах спорта.

Источник: Национальный олимпийский комитет Казахстана

На Олимпийских играх-2024 в Париже очередной соревновательный день — Казахстан будет представлен в нескольких видах спорта, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Стрельба из лука, мужчины. 1/32 финала.

12−43 Даулеткелди Жанбырбай — Хорхе Энрикес (Колумбия).

Дзюдо, мужчины. 1/16 финала.

13−00 Нурлыхан Шархан— Тома Никифоров (Бельгия).

Стрельба из лука, женщины (винтовка 50 м из 3 положений).

15−00 Александра Ле, Арина Алтухова.

Бокс, женщины. ⅛ финала.

18−30 Назым Кызайбай — Каролина де Алмейда (Бразилия).

Бокс, мужчины.¼ финала.

20−54 Айбек Оралбай — Лорен Берто Альфонсо Домингес (Азербайджан).

Стрельба из лука, мужчины. 1/32 финала.

21−19 Александр Еременко — Батист Аддис (Франция).

Бокс, мужчины. ¼ финала.

00−36 Мухаммедсабыр Базарбайулы— Лаша Гурули (Грузия).

Время начала соревнований может меняться, предупредили в национальном олимпийском комитете Казахстана. Спортсмены могут выступить как в начале соревнований, так и в другое время в течение дня.