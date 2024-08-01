В зоне СВО 21-летний боец из Новосибирской области получит «Ниву»

Недавно во время выполнения боевого задания Никита и его товарищи потеряли транспортное средство. В ходе доставки продовольствия и боеприпасов на передовую их атаковал дрон-камикадзе, в результате чего произошел взрыв, и снаряды сдетонировали. К счастью, бойцы успели выскочить из машины, но получили контузию.