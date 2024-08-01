В зоне СВО 21-летний боец из Новосибирской области получит «Ниву»

В зоне СВО 21-летний спецназовец Никита С. с позывным «Малой» из Баганского района готовится к получению нового внедорожника «Нива». Несмотря на свой юный возраст, боец уже был удостоен нескольких значимых наград за проявленный героизм и мужество.
Как сообщает издание «Степная нива», Никита участвует в спецоперации с декабря прошлого года. В мае он получил медаль «За спасение погибавших», а в июле его наградили медалью Жукова за отвагу, проявленную в боевых действиях.
Недавно во время выполнения боевого задания Никита и его товарищи потеряли транспортное средство. В ходе доставки продовольствия и боеприпасов на передовую их атаковал дрон-камикадзе, в результате чего произошел взрыв, и снаряды сдетонировали. К счастью, бойцы успели выскочить из машины, но получили контузию.
Понимая, что без транспорта выполнять боевые задачи невозможно, Никита обратился за помощью к главе района Алексею Воличенко. В кратчайшие сроки был найден компактный внедорожник «Нива», который перед отправкой освятил настоятель местного храма иеромонах Мефодий.
Внутрь автомобиля волонтеры загрузили маскировочные сети, сухой армейский душ, инструменты, продовольствие и душевные письма и рисунки от жителей Баганского района. На панели внедорожника также была закреплена иконка с образом Господа Иисуса Христа, Матери Божией и Николая Чудотворца, которые будут оберегать бойцов.