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В Перми движение трамваев по улице Борчанинова возобновляется 1 августа

Первым на маршрут выйдет трамвай № 5.

Источник: Аргументы и факты

Движение трамваев по улице Борчанинова в Перми возобновляется 1 августа, сообщает «Рифей-Пермь».

Об этом телекомпании сообщили в департаменте транспорта города. Пока на маршрут вернётся трамвай № 5. Трамвай № 12 начнёт ходить после того, как закончится ремонт на улице Карпинского.

Напомним, во время ремонта на улице Борчанинова провели реконструкцию трамвайных путей, заменив рельсошпальную решётку. Ремонт улицы Карпинского в Перми над Транссибирской магистралью продлится до середины октября 2025 года.