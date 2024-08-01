В Перми движение трамваев по улице Борчанинова возобновляется 1 августа

Движение трамваев по улице Борчанинова в Перми возобновляется 1 августа, сообщает «Рифей-Пермь».
Об этом телекомпании сообщили в департаменте транспорта города. Пока на маршрут вернётся трамвай № 5. Трамвай № 12 начнёт ходить после того, как закончится ремонт на улице Карпинского.
Напомним, во время ремонта на улице Борчанинова провели реконструкцию трамвайных путей, заменив рельсошпальную решётку. Ремонт улицы Карпинского в Перми над Транссибирской магистралью продлится до середины октября 2025 года.