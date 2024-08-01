Не заходите в воду: в Роспотребнадзоре Приморья дали рекомендации отдыхающим

По словам заведующей отделом санитарно-гигиенической экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Светланы Ковалевской, дождь также мог принести в водную гладь нефтепродукты, нечистоты и возбудителей различных заболеваний. Кроме того, из-за осадков смывается песок, поднимаются морские отложения, ухудшается видимость дна. Это, в свою очередь, может привести к травме.