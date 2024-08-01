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Не заходите в воду: в Роспотребнадзоре Приморья дали рекомендации отдыхающим

Роспотребнадзор Приморья просит людей повременить с купанием в водоемах.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Роспотребнадзора Приморья просят людей не плавать в море из-за возможного загрязнения воды. Продолжительные ливни могли принести застоявшиеся воды с суши и мусор, пишет «Комсомольская правда — Владивосток»,

По словам заведующей отделом санитарно-гигиенической экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Светланы Ковалевской, дождь также мог принести в водную гладь нефтепродукты, нечистоты и возбудителей различных заболеваний. Кроме того, из-за осадков смывается песок, поднимаются морские отложения, ухудшается видимость дна. Это, в свою очередь, может привести к травме.

Необходимо подождать, пока вода стабилизируется и станет прозрачной.

Ранее «КП» писала о местах, где можно купаться.

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