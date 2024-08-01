В Приморье мужчина на автомобиле преследовал леопарда

«Животное в состоянии сильного стресса может начать защищаться и агрессивно среагировать на автомобиль или человека внутри, если окна или люк открыты. Таким образом, автор видео в первую очередь подверг опасности себя самого. С другой стороны, подобное преследование чревато травмами для самого животного. Не исключено, что зверь получит их в попытках скрыться от преследования либо попадёт под автомобиль, который здесь ради “удачного кадра” даже пересекает сплошную», — отмечается в сообщении.