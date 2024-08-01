В Приморье мужчина на автомобиле преследовал леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 1 авг — РИА Новости. Мужчина на автомобиле преследовал вышедшего на дорогу редкого дальневосточного леопарда в Приморье, чем подверг его стрессу, такое поведение недопустимо, сообщает ФГБУ «Земля леопарда».
В учреждении сообщили, что в местных Telegram-каналах появилось видео с дальневосточным леопардом, которого преследует автомобиль на трассе под Уссурийском в Приморском крае.
«Водитель медленно преследует леопарда, который пытается перейти дорогу, не пропускает его и даже выезжает на встречную полосу “в порыве энтузиазма”. При этом мужчина открыл окно и высунул руку с телефоном, из салона громко играет музыка. Напуганный краснокнижный зверь в это время пробует скрыться и в конце концов успевает убежать на обочину… Водитель повёл себя недопустимо и совершил ошибку, подвергая стрессу дикого зверя. Поведение леопарда, напротив, было естественным и адекватным», — говорится в сообщении.
По словам специалистов нацпарка, преследование диких животных даже на автомобиле небезопасно как для людей, так и для зверей.
«Животное в состоянии сильного стресса может начать защищаться и агрессивно среагировать на автомобиль или человека внутри, если окна или люк открыты. Таким образом, автор видео в первую очередь подверг опасности себя самого. С другой стороны, подобное преследование чревато травмами для самого животного. Не исключено, что зверь получит их в попытках скрыться от преследования либо попадёт под автомобиль, который здесь ради “удачного кадра” даже пересекает сплошную», — отмечается в сообщении.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.