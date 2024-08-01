Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал Олимпиады

Российские спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал олимпийского теннисного турнира.
В матче второго круга теннисистки сыграли с представителями Канады Лейлой Фернандес и Габриэлой Дабровски. Игра закончилась в пользу россиянок: 6:4, 6:0.
В полуфинале Андреевой и Шнайдер предстоит сыграть с победительницами встречи Суко Аояма/Эна Сибахара (Япония) — Катержина Синякова/Барбора Крейчикова (Чехия).
Отметим, что 17-летняя уроженка Красноярска Мирра Андреева сейчас занимает 23 место в рейтинге WTA (Женской ассоциации тенниса).