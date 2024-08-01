Регоператор рассказал, как сортируют мусор в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 1 августа, ФедералПресс. В Новосибирске продолжаются работы по раздельному сбору мусора. В регионе установлено более 6,5 тысяч емкостей для разных отходов: стекло, пластик, цветные металлы и бытовой мусор. Об этом «ФедералПресс» рассказал в пресс-службе МУП «САХ».