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Регоператор рассказал, как сортируют мусор в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 1 августа, ФедералПресс. В Новосибирске продолжаются работы по раздельному сбору мусора. В регионе установлено более 6,5 тысяч емкостей для разных отходов: стекло, пластик, цветные металлы и бытовой мусор. Об этом «ФедералПресс» рассказал в пресс-службе МУП «САХ».

Источник: РИА "Новости"

«Отходы, собранные из контейнеров для накопления раздельного мусора, направляются на объекты обработки, внесенные в территориальную схему обращения с отходами, где они проходят этапы сортировки и подготовки к дальнейшей переработке мусора», — рассказали специалисты.

В МУП «САХ» сообщили, что в рамках сбора раздельного мусора компания участвует в акциях «Мы за чистый город», «Полезные крышечки», «Вторсбор» и другие.

При этом устанавливать новые дополнительные баки для сбора раздельного мусора в регионе в 2024 году не планируется.

Добавим, что жители Новосибирска ранее также задавались вопросом, кто отвечает за мойку мусорных баков и почему они такие грязные.

«Выкатывают бак из подъезда, и сразу нечем дышать. Он грязный. С тех пор как поменялся мусорный оператор, баки перестали мыть, а в подъезде развелось огромное количество крыс», — рассказал редакции житель Новосибирска.

В пресс-службе регоператора пояснили, что содержанием баков в чистоте занимается владелец контейнерной площадки. Однако сломанные баки ремонтируются и заменяются за счет регионального мусорного оператора. В 2024 году МУП «САХ» заменил и отремонтировал 231 контейнер.

Напомним, автор мусорной реформы рассказал, почему в Новосибирске не удалось реализовать процесс сбора раздельных отходов.

ЖКХ