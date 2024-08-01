Регоператор рассказал, как сортируют мусор в Новосибирске

«Отходы, собранные из контейнеров для накопления раздельного мусора, направляются на объекты обработки, внесенные в территориальную схему обращения с отходами, где они проходят этапы сортировки и подготовки к дальнейшей переработке мусора», — рассказали специалисты.
В МУП «САХ» сообщили, что в рамках сбора раздельного мусора компания участвует в акциях «Мы за чистый город», «Полезные крышечки», «Вторсбор» и другие.
При этом устанавливать новые дополнительные баки для сбора раздельного мусора в регионе в 2024 году не планируется.
Добавим, что жители Новосибирска ранее также задавались вопросом, кто отвечает за мойку мусорных баков и почему они такие грязные.
«Выкатывают бак из подъезда, и сразу нечем дышать. Он грязный. С тех пор как поменялся мусорный оператор, баки перестали мыть, а в подъезде развелось огромное количество крыс», — рассказал редакции житель Новосибирска.
В пресс-службе регоператора пояснили, что содержанием баков в чистоте занимается владелец контейнерной площадки. Однако сломанные баки ремонтируются и заменяются за счет регионального мусорного оператора. В 2024 году МУП «САХ» заменил и отремонтировал 231 контейнер.
Напомним, автор мусорной реформы рассказал, почему в Новосибирске не удалось реализовать процесс сбора раздельных отходов.