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Самолет Москва — Уфа совершил вынужденную посадку в Самаре

Самолет Москва — Уфа совершил вынужденную посадку в Самаре.

Источник: Башинформ

В Уфе 31 июля произошла длительная задержка рейса в Москву авиакомпании «Аэрофлот». По предварительным данным Приволжской транспортной прокуратуры, вылет был отложен с 20.55 до 03.15 по местному времени следующих суток из-за позднего прибытия воздушного судна с другого рейса. Дело в том, что самолёт, выполнявший рейс Москва — Уфа, совершил вынужденную посадку в Самаре. В аэропорту Курумоч воздушное судно, в котором сработал датчик задымления заднего отсека, заменили. На борту находились 179 пассажиров. Посадка прошла благополучно.

После прибытия резервного самолёта авиарейс № SU1258 сообщением Москва — Уфа вылетел из Самары в аэропорт назначения в 01.51.

«На рейс Уфа — Москва были зарегистрированы 184 пассажира. На время ожидания вылета авиакомпания предоставила пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами», — проинформировали в надзорном ведомстве.