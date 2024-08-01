Самолет Москва — Уфа совершил вынужденную посадку в Самаре

В Уфе 31 июля произошла длительная задержка рейса в Москву авиакомпании «Аэрофлот». По предварительным данным Приволжской транспортной прокуратуры, вылет был отложен с 20.55 до 03.15 по местному времени следующих суток из-за позднего прибытия воздушного судна с другого рейса. Дело в том, что самолёт, выполнявший рейс Москва — Уфа, совершил вынужденную посадку в Самаре. В аэропорту Курумоч воздушное судно, в котором сработал датчик задымления заднего отсека, заменили. На борту находились 179 пассажиров. Посадка прошла благополучно.
После прибытия резервного самолёта авиарейс № SU1258 сообщением Москва — Уфа вылетел из Самары в аэропорт назначения в 01.51.
«На рейс Уфа — Москва были зарегистрированы 184 пассажира. На время ожидания вылета авиакомпания предоставила пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами», — проинформировали в надзорном ведомстве.