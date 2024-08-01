Пострадавшим от паводков выдали 4 790 домов и квартир

34 068 семьям выплатили единовременную компенсацию в размере 100 МРП. Всего на эти цели было направлено свыше 12,5 млрд тенге. По мере завершения оценки также осуществляются дополнительные выплаты для приобретения утраченных предметов первой необходимости в размере до 150 МРП. На сегодня 21 800 семей получили соответствующие компенсации на общую сумму 9,9 млрд тенге.