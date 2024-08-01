Игру «Зарница 2.0» обсудили с участниками на открытом диалоге в Иркутске

Полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев и председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев встретились с участниками окружного этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в рамках открытого диалога. Встреча прошла в Доме молодежи в Иркутске 31 июля, сразу же после торжественного открытия игры. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.
В обсуждении приняли участие 40 человек, которые специально приехали в город для участия в игре. Также в зале находились командиры команд, а модератором диалога был председатель Иркутского регионального отделения «Волонтеры Победы», член центрального штаба Иван Комельков.
— В Иркутской области активно поддерживают молодежные движения, направленные на патриотическое воспитание молодежи. Задача Правительства региона — объединить все усилия для достижения общей цели — формирование сильного, активного, ответственного общества, — рассказал председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.
Участников встречи больше всего интересовала роль «Зарницы», ее функция и значение в патриотическом воспитании. Также поговорили о том, как и чем можно улучшить игру. Формат встреч «Открытый диалог» проводится в Приангарье с 2021 года и включает в себя свободный разговор по различным вопросам между представителями власти и молодежью.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что «Зарница 2.0» пройдет в Иркутске.