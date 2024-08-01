Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игру «Зарница 2.0» обсудили с участниками на открытом диалоге в Иркутске

На все вопросы ответили представители власти Анатолий Серышев и Константин Зайцев.

Источник: Комсомольская правда

Полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев и председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев встретились с участниками окружного этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в рамках открытого диалога. Встреча прошла в Доме молодежи в Иркутске 31 июля, сразу же после торжественного открытия игры. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.

В обсуждении приняли участие 40 человек, которые специально приехали в город для участия в игре. Также в зале находились командиры команд, а модератором диалога был председатель Иркутского регионального отделения «Волонтеры Победы», член центрального штаба Иван Комельков.

— В Иркутской области активно поддерживают молодежные движения, направленные на патриотическое воспитание молодежи. Задача Правительства региона — объединить все усилия для достижения общей цели — формирование сильного, активного, ответственного общества, — рассказал председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Участников встречи больше всего интересовала роль «Зарницы», ее функция и значение в патриотическом воспитании. Также поговорили о том, как и чем можно улучшить игру. Формат встреч «Открытый диалог» проводится в Приангарье с 2021 года и включает в себя свободный разговор по различным вопросам между представителями власти и молодежью.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что «Зарница 2.0» пройдет в Иркутске.