Игру «Зарница 2.0» обсудили с участниками на открытом диалоге в Иркутске

Участников встречи больше всего интересовала роль «Зарницы», ее функция и значение в патриотическом воспитании. Также поговорили о том, как и чем можно улучшить игру. Формат встреч «Открытый диалог» проводится в Приангарье с 2021 года и включает в себя свободный разговор по различным вопросам между представителями власти и молодежью.