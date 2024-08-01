Синоптики предупредили омичей режиме «черного неба» в первый день августа

Август в Омске начался с режима «черного неба». О неблагоприятных метеоусловиях омичей предупредили в Обь-Иртышском УГМС.
По информации синоптиков, с 00:00 до 10:00 часов 1 августа на территории Омска будут наблюдаться неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности, которые способствуют рассеиванию в воздухе вредных примесей. Речь может идти о таких метеоусловиях, как ветер неблагоприятного направления, штиль, слабый ветер.
Ранее мы писали, что жители одного из округов дышали сероводородом в минувший понедельник.