Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики предупредили омичей режиме «черного неба» в первый день августа

Неблагоприятные метеоусловия сохранятся до 10 часов утра.

Источник: Комсомольская правда

Август в Омске начался с режима «черного неба». О неблагоприятных метеоусловиях омичей предупредили в Обь-Иртышском УГМС.

По информации синоптиков, с 00:00 до 10:00 часов 1 августа на территории Омска будут наблюдаться неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности, которые способствуют рассеиванию в воздухе вредных примесей. Речь может идти о таких метеоусловиях, как ветер неблагоприятного направления, штиль, слабый ветер.

Ранее мы писали, что жители одного из округов дышали сероводородом в минувший понедельник.