В центре Омска отремонтируют подземный переход у роддома

Согласно заявке БУ города Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства», речь идет о восстановлении выхода к остановке «Завод им. Куйбышева» вблизи здания Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора по Герцена, 50. Отметим, напротив находится Городской перинатальный центр.
Подрядчику предстоит укрепить лестничные сходы, смонтировать опоры для маломобильных групп населения, выстелить пространство новыми облицовочными плитами в коричневых, красных, розовых, оранжевых, бежевых и белых тонах, а на ступенях — резиновое противоскользящее покрытие.
Максимальная стоимость работ — чуть более 7 миллионов рублей, они должны быть завершены к 1 ноября 2024 года с последующей гарантией продолжительностью в 3 года.
Напомним, с возвращением в регион тепла весной 2024 года стартовал ремонт сразу нескольких подземных переходов в центральной части Омска. В числе таковых объект близ Успенского кафедрального собора, кинотеатра «Маяковский» и расположенный неподалеку от Музыкального театра.