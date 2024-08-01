В Омске с аэродрома Поповка незаконно взлетел самолёт

В Омской области прокуратура наказала владельца аэроплана «Моран» за незаконный полёт воздушного судна с посадочной площадки аэродрома Поповка в Азовском районе.
По данным пресс-службы Омской транспортной прокуратуры, полёт был совершён в мае. При этом у аэроплана не было действующего сертификата лётной годности, плана полёта и разрешения на использование воздушного пространства.
В этой связи по инициативе транспортного прокурора собственник судна привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 11.4 «Нарушение порядка использования воздушного пространства», ч. 6 ст. 11.5 КоАП РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов». Общая сумма штрафа составила 31 тысячу рублей.
Кроме того, прокуратурой в суд направлено исковое заявление о запрете эксплуатации транспортного средства.