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В Омске с аэродрома Поповка незаконно взлетел самолёт

Прокуратура оштрафовала собственника и запретила в дальнейшем использовать воздушное судно.

Источник: Om1.ru

В Омской области прокуратура наказала владельца аэроплана «Моран» за незаконный полёт воздушного судна с посадочной площадки аэродрома Поповка в Азовском районе.

По данным пресс-службы Омской транспортной прокуратуры, полёт был совершён в мае. При этом у аэроплана не было действующего сертификата лётной годности, плана полёта и разрешения на использование воздушного пространства.

В этой связи по инициативе транспортного прокурора собственник судна привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 11.4 «Нарушение порядка использования воздушного пространства», ч. 6 ст. 11.5 КоАП РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов». Общая сумма штрафа составила 31 тысячу рублей.

Кроме того, прокуратурой в суд направлено исковое заявление о запрете эксплуатации транспортного средства.