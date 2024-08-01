В августе 2024 года в Пермском крае маловероятна тридцатиградусная жара

Установление тридцатиградусной жары в августе 2024 года в Пермском крае маловероятно, сообщат ГИС-центр ПГНИУ.
По словам доцента кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрея Шихова, по характеру погоды месяц будет поход на август 2013 года. Температура воздуха будет около нормы или чуть выше, однако вероятность возвращения жары в Прикамье низкая.
«В Перми это означает, что средняя температура воздуха в августе ожидается в пределах +16…+17˚. То есть август ожидается прохладнее, чем в последние три года», — поясняет эксперт.
Север Пермского края в августе может попасть в зону дефицита осадков. К концу первой декады месяца в регионе возможны обложные дожди и похолодание.