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В августе 2024 года в Пермском крае маловероятна тридцатиградусная жара

Месяц будет похож на август 2013 года.

Сейчас в Ричмонде: +27° 2 м/с 84% 757 мм рт. ст. +26°
Источник: Аргументы и факты

Установление тридцатиградусной жары в августе 2024 года в Пермском крае маловероятно, сообщат ГИС-центр ПГНИУ.

По словам доцента кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрея Шихова, по характеру погоды месяц будет поход на август 2013 года. Температура воздуха будет около нормы или чуть выше, однако вероятность возвращения жары в Прикамье низкая.

«В Перми это означает, что средняя температура воздуха в августе ожидается в пределах +16…+17˚. То есть август ожидается прохладнее, чем в последние три года», — поясняет эксперт.

Север Пермского края в августе может попасть в зону дефицита осадков. К концу первой декады месяца в регионе возможны обложные дожди и похолодание.