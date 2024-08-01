Президент Венесуэлы Мадуро вызвал Илона Маска на бой

«Маск принял мой вызов. Илон Маск, давай сделаем это (Мадуро показал позу, как в боксе — прим. ред.), но приезжай сюда, я — здесь. Если я выиграю, я приму твое (предложение) о путешествии на Марс, но ты полетишь со мной», — сказал Мадуро журналистам.