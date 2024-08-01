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В Омской области ищут рыбака, пропавшего почти 3 года назад

В Омской области продолжают разыскивать Сергея С. 1978 года рождения.

Источник: Соцсети

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, о нём ничего неизвестно с октября 2021 года.

Мужчина рыбачил на острове около села Усть-Заостровка Омского района и перестал выходить на связь.

Приметы пропавшего:

на вид — 40−45 лет;рост — 180 см;телосложение — спортивное;волосы — тёмные короткие, имеется лобная залысина;глаза — голубые.

Был одет:

влагозащитная ветровка;камуфлированный костюм;серые утеплённые брюки.

Если вам известна информация, которая поможет найти Сергея С., позвоните по следующим номерам телефонов: (3812) 79−38−02, 79−32−87 или 102.

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