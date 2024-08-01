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«Видимых изменений не будет»: омичам рассказали об опасности массажа лица

Такие упражнения должен назначать врач.

Неправильный фейсфитнес может навредить коже лица. Иногда омоложение в домашних условиях может обернуться перерастяжением кожи. Об этом сообщает «Время Н» со ссылкой на телеграм-канал пресс-секретаря ННГУ Алексея Никонова.

Фейсфитнес — комплекс упражнений самомассажа, направленный на укрепление мышц лица и шеи (прим. ред.).

«Прежде всего, отталкиваемся от морфотипа лица, гимнастика и массаж будут эффективны в начале возрастных изменений. Если фейсфитнесом занимается женщина с отёчно-деформационным типом лица и выраженной степенью старения, видимых изменений не будет», — рассказала хирург Надежда Рождественская.

По словам специалистов, методы лицевой гимнастики должны быть научно обоснованными и назначены врачами. Гимнастика и самомассаж — долгий процесс, поэтому ожидать быстрых результатов не стоит.

Ранее стало известно, как долго в Омской области продержится жара до +32 градусов. Сегодня, 1 августа, будет солнечный день. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

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