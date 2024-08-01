«Видимых изменений не будет»: омичам рассказали об опасности массажа лица

Неправильный фейсфитнес может навредить коже лица. Иногда омоложение в домашних условиях может обернуться перерастяжением кожи. Об этом сообщает «Время Н» со ссылкой на телеграм-канал пресс-секретаря ННГУ Алексея Никонова.
Фейсфитнес — комплекс упражнений самомассажа, направленный на укрепление мышц лица и шеи (прим. ред.).
«Прежде всего, отталкиваемся от морфотипа лица, гимнастика и массаж будут эффективны в начале возрастных изменений. Если фейсфитнесом занимается женщина с отёчно-деформационным типом лица и выраженной степенью старения, видимых изменений не будет», — рассказала хирург Надежда Рождественская.
По словам специалистов, методы лицевой гимнастики должны быть научно обоснованными и назначены врачами. Гимнастика и самомассаж — долгий процесс, поэтому ожидать быстрых результатов не стоит.
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