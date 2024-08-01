«Видимых изменений не будет»: омичам рассказали об опасности массажа лица

«Прежде всего, отталкиваемся от морфотипа лица, гимнастика и массаж будут эффективны в начале возрастных изменений. Если фейсфитнесом занимается женщина с отёчно-деформационным типом лица и выраженной степенью старения, видимых изменений не будет», — рассказала хирург Надежда Рождественская.